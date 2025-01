Itaboraí vista de cima - Foto: Divulgação

03/01/2025

Itaboraí - O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, falou sobre o progresso da cidade e compartilhou sua visão sobre o futuro do município, destacando as conquistas da atual gestão e o compromisso com um desenvolvimento contínuo. Vale destacar que Delaroli foi reeleito para mais um mandato à frente do Executivo municipal, com uma votação expressiva.

"Olhando para trás, dá para ver o quanto Itaboraí cresceu. E, ao olharmos para o futuro, podemos enxergar uma cidade cada vez mais preparada para alcançar novos patamares de desenvolvimento. Que este novo ciclo que se inicia seja de ainda mais progresso, união e realizações, nós estamos trabalhando para isso. Seguimos firmes nesta trajetória de transformação, com o compromisso de continuar construindo um município melhor para todos", expressou Marcelo Delaroli.

Este balanço positivo é resultado de um esforço coletivo, envolvendo servidores dedicados, parceiros comprometidos e, principalmente, a confiança e participação ativa da população.

Retrospectiva 2024

Secretaria Municipal de Saúde

- Mais de 250 mil pessoas atendidas no hospital

- Mais de 2.640 acolhimentos realizados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

- Mais de 1,3 milhões de atendimentos nas Unidades de Atenção Primária à Saúde

- Aproximadamente 300 mil atendimentos e procedimentos de Saúde Especializada

- Prêmio Band Cidades Excelentes: 2° lugar na categoria Saúde e Bem-Estar

- Inauguração do primeiro Centro de Abastecimento de Insumos de Saúde (CABIS) da região

- Inauguração das Unidades de Saúde de Agro Brasil, Sambaetiba e Granjas Cabuçu, após 10 anos de obras paradas

- Modernização da Sala Semi-Intensiva do Hospital Municipal Desembargador Leal Junior

- Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical do HIV

- Novembro Azul (Saúde do homem) com ações voltadas à saúde masculina

- Ação de Bloqueio com Carro Fumacê e Motofog, com cobertura de mais de 20.000 km de janeiro a outubro para combate a casos notificados de arboviroses

- Projeto Dia D Vacinação na Escola, abrangendo 69 unidades e vacinando 2.955 pessoas com 4.963 doses aplicadas.

- IV Seminário de Promoção da Saúde da População Negra

- Outubro Rosa com diversas ações, incluindo roda de conversa, caminhada e palestras para mulheres das secretarias municipais.

Secretaria Municipal de Educação

- Inauguração da Escola Municipal Manoel Ribeiro Gomes da Silva, no Bairro Esperança, com capacidade para quase mil alunos

- Revitalização da Escola Municipal Jornalista Alberto Torres, no Apolo

- Revitalização do CEMEI de Tempo Integral Profª Maria Cecília Coutinho Barros, em Planalto Marambaia

- Revitalização da Escola Municipal Dr. Adhemário Rodrigues de Oliveira, no bairro São Joaquim

- Revitalização da Escola Municipal Professora Cecília Augusta dos Santos, em Outeiro das Pedras

- Revitalização da Escola Municipal Promotor Luiz Carlos Caffaro, em Ampliação

- Revitalização da Escola Municipalizada Odilon Bernardes (CIEP 478), em Marambaia

- Revitalização da Escola Municipal Luzia Gomes de Oliveira, em Itambi

- Revitalização da Escola Municipal Roberta Maria Sodré de Macedo, no Apolo

- Revitalização da Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, em Nancilândia

- Revitalização da Escola Municipal Antônio Santos da Silva, em Venda das Pedras

- Revitalização da Escola Municipal Auto Rodrigues de Freitas, em Manilha

- Conquista do Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização na categoria Ouro

- Abertura de concurso público para a Educação

Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Obras

- Instalação de mais de 18 mil lâmpadas de LED em vários bairros

- Revitalização da Praça Tadeu da Silva, em Joaquim de Oliveira

- Revitalização da Praça João Leonardo Fernandes, no Apolo

- Revitalização da Praça Antonio Claro da Costa, em Ampliação

- Revitalização das praças de Porto das Caixas, Pacheco e Retiro São Joaquim

- Avanço nas obras de revitalização da Avenida 22 de Maio

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

- 523 atendimentos no Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM)

- Mais de 5 mil atendimentos realizados no Centro POP, responsável pelo acolhimento e atendimento de pessoas em situação de rua

- Qualificação de 484 pessoas nas oficinas profissionalizantes

Secretaria Municipal de Turismo e Eventos

- Realização de shows de aniversário de 191 anos da cidade, com diversas atrações como Alok, Simone Mendes, Xande de Pilares, Alexandre Pires e artistas locais

- Realização do Ita Folia (carnaval), com as atrações Monobloco, Cordão do Bola Preta, Carrossel de Emoções, Simpatia é quase amor e cantores locais

- Realização do Samba do Trabalhador, com artistas locais

- Apoio a eventos religiosos na cidade, como Festa de São João, São Pedro e Corpus Christi

- Realização do Dia das Crianças nas praças de Itaboraí (Centro), Manilha, Itambi e São José

- Realização do Ita Fogo Fest, na final da Taça Libertadores

- Inauguração do Natal Ita Luz, na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro e ainda nas praças de Manilha e Itambi

Secretaria Municipal de Agricultura

- Foram concedidos mais de R$ 1,5 milhão em crédito rural para mais de 6 produtores rurais, fortalecendo a agricultura local;

- 280 toneladas de alimentos da agricultura familiar foram destinadas à merenda escolar da rede municipal;

- 1.197 cães e gatos de pequeno porte foram castrados;

- 87% dos animais do município foram vacinados contra febre aftosa e raiva, alcançando o novo recorde de cobertura vacinal.

- Erradicação da febre aftosa no município, se consolidando como referência na área;

- Coleta de 351.338 kg de resíduos sólidos no mangue de Itambi, em parceria com o projeto Águas da Guanabara;

- Aquisição de três tratores, quatro implementos agrícolas e novos veículos, incluindo uma ambulância, reforçando o atendimento à população;

Secretaria Municipal de Cultura

- Abertura dos editais da Lei Paulo Gustavo, que contemplou os fazedores de cultura da cidade com mais de 2 milhões de reais

- 5 mil alunos da rede pública participaram da visita guiada no centro histórico e no Alzirão

- Abertura dos editais da Lei Aldir Blanc 2, contemplando 146 fazedores de cultura com 1,5 milhões de reais

- Chamamento público para o Espaço do Artesão, beneficiando 80 famílias

- Renovação de parte do acervo da Biblioteca Municipal Joaquim Manoel de Macedo

- Licitação e início das obras do Teatro Municipal João Caetano

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

- Inauguração do centro de lutas

- Ampliação do Projeto Transformar, com 22 núcleos, incluindo aulas de taekwondo, futebol ,futsal, jiu-jitsu e ginástica para terceira idade, atendendo quase 1,5 mil pessoas.

- Caminhadas Outubro Rosa e Onda Verde

- Lançamento do Programa Idade Ativa

- Pedais de aniversário da cidade, Novembro Azul e Ita Luz

- Renovação do Projeto Viva Vôlei

- Campeonato municipal de categoria de base

- Primeiro Training Camping de Taekwondo

Secretaria Municipal de Habitação e Serviços Sociais

- Assinatura de 600 contratos das unidades habitacionais e entrega das chaves pelo Programa Minha Casa Minha Vida

- Regularização Fundiária Urbana (REURB) com avanço na atualização dos cadastros nos bairros Reta Velha, Reta Nova, Colônia e Venda das Pedras, realizada em agosto de 2024.

- Realização do recadastramento socioeconômico das famílias beneficiadas,

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo

- Atividades realizadas no setor de fiscalização ambiental incluem a aplicação de sanções e a emissão de documentos técnicos, totalizando 696 Análises

- No setor de fiscalização de urbanismo, as ações envolveram a vistoria de obras e a aplicação de medidas corretivas e sanções, totalizando 507 Vistorias realizadas

Secretaria Municipal de Transporte

- Retorno do ônibus tarifa zero (Laranjinha)

- Ação educativa com conscientização e serviços gratuitos para a população,

Secretaria Municipal de Segurança

- Entrega de três novas viaturas para a Guarda Municipal e Patrulha Maria da Penha em parceria com o Governo Federal