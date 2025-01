Presa por ocultar o cadáver da própria filha de 6 anos - Foto Reprodução TV MAIS BRASIL

Presa por ocultar o cadáver da própria filha de 6 anosFoto Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 07/01/2025 12:55 | Atualizado 07/01/2025 12:56

Itaboraí - Na última sexta-feira (03) Policiais Civis do GELC3, da DHNSG, sob a coordenação do Delegado Titular Willians Batista e do Delegado Assistente Pedro Henrique, prenderam em flagrante Gizele Matos de Almeida Gonçalves pela ocultação de cadáver da própria filha, ela também é suspeita de assassinar a filha, uma criança de apenas 6 anos.

Ela foi presa em flagrante em sua casa na Rua André da Conceição dos Santos, nº 219 no Bairro Jardim Imperial.

Segundo informações, os vizinhos notaram que a mãe e a criança não saíam de casa desde do Natal e sentiram um forte odor vinda da casa.

O imóvel era alugado, então a proprietária da casa foi avisada do odor horrível que vinha da residência e tentou entrar na casa sem sucesso.

Então ela avisou a Polícia que nesta terça-feira (06) fez uma diligência até o local e ao entrar no imóvel já constataram a criança em estado avançado de putrefação.

No local também foi encontrado um caderno com anotações e contagem regressiva para o assassinato da própria filha.

Ainda segundo relatos dos vizinhos, eles relataram choros e gritos nos dias próximos ao Natal.

Foi instaurado Inquérito Policial para apurar o crime e Gizele foi presa.

A criminosa foi presa e será encaminhada ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça.