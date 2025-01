Cirurgia de Explante de órgão - Foto: Divulgação

Publicado 06/01/2025 17:27

Itaboraí - primeiro explante de órgãos para doação, realizado no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLJ), em Nancilândia. Este procedimento, que aconteceu na manhã deste sábado (04/01), foi realizado em uma colaboração entre o Programa Estadual de Transplante (PET) e a equipe multidisciplinar do HMDLJ.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância desse momento para a cidade, reconhecendo o marco histórico na assistência à saúde do município e o impacto positivo que a ação terá para a vida de muitos.

"Este é um momento muito significativo para Itaboraí. A realização do primeiro explante de órgãos para doação no nosso município simboliza a evolução e o nosso compromisso de continuar avançando e transformando a saúde da nossa população. Essa ação é um exemplo de solidariedade e de um trabalho que visa salvar vidas. Vamos sempre permanecer nesse caminho de desenvolvimento e cuidado com todos os nossos cidadãos", expressou Marcelo Delaroli.



O procedimento de explante é a cirurgia de retirada de órgãos para doação, realizado com o objetivo de beneficiar pacientes que aguardam na fila de transplante. Neste procedimento foi explantado para doação um fígado. A paciente doadora era do sexo feminino e teve morte encefálica declarada no HMDLJ. Após uma reunião com a família, a autorização para o procedimento foi concedida, permitindo que o órgão fosse destinado a quem aguardava essa oportunidade.



O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, falou com grande emoção sobre a realização do procedimento e sobre a importância da parceria entre a Prefeitura, o PET e os profissionais de saúde para esse momento inédito.

"Hoje, Itaboraí dá um passo gigantesco em direção ao futuro da saúde. Estamos escrevendo uma nova história com a realização do primeiro explante de órgãos no município. Esse procedimento contribui para o avanço da saúde pública, e é um gesto de esperança para aqueles que aguardam por um transplante. Agradecemos à família da doadora pela coragem e solidariedade, à equipe multidisciplinar e ao PET pela dedicação", destacou o secretário.

A equipe do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, que acompanhou o procedimento, relatou que o explante ocorreu sem intercorrências. Após a retirada do órgão, ele foi enviado para o Hospital Quinta D'Or, em São Cristóvão, onde outra paciente aguarda pela chance de uma nova vida. Emocionados, os profissionais explicaram a importância desse procedimento para a conscientização da população.

"É a primeira vez que um procedimento como esse é realizado aqui no Leal Júnior e estamos muito lisonjeados de termos participado dessa etapa histórica. Esperamos que a população se conscientize ainda mais sobre a importância da doação de órgãos, para que possamos continuar salvando vidas. O procedimento transcorreu com sucesso, e agora o órgão segue para o Quinta D'Or, onde a paciente aguarda pela tão esperada chance de transplantação”, explicou um profissional da equipe.

A cirurgiã Michelle Siqueira, do Hospital Quinta D'Or, também fez questão de ressaltar a importância do gesto de doação.

Hoje, uma paciente internada em estado grave será beneficiada por este gesto de solidariedade. É bom saber que, a cada dia, mais pessoas estão se conscientizando sobre a importância da doação de órgãos. Contudo, ainda precisamos ampliar essa conscientização para salvar ainda mais vidas. Esse momento é um reflexo do esforço coletivo de todos os envolvidos," concluiu Michelle.

O Programa Estadual de Transplantes (PET), criado em 2010, é responsável pela coordenação das ações que aumentam o número de transplantes de órgãos e tecidos no Estado do Rio de Janeiro. O PET tem sido fundamental para regulamentar o processo de doação e garantir que a captação de órgãos siga os parâmetros do Sistema Nacional de Transplantes (SNT). A realização do primeiro explante de órgãos em Itaboraí é um marco que reflete o avanço do município no processo de sensibilização e ampliação das oportunidades de transplante para pacientes que aguardam na fila.