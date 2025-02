Matrículas abertas para jovens, adultos e idosos concluírem o Ensino Fundamental em Itaboraí - Foto: Diogo Moreira

Publicado 04/02/2025 11:48 | Atualizado 04/02/2025 11:49

Itaboraí - Com foco na educação para transformar o município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), está com inscrições abertas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A iniciativa é voltada para jovens a partir de 15 anos, adultos e idosos que desejam concluir o Ensino Fundamental, oferecendo uma nova oportunidade para quem não pôde finalizar os estudos ou precisou interromper sua trajetória escolar. Os interessados podem se inscrever de forma online através do link: https://matricula.itaborai.rj.gov.br/.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destacou que esta modalidade de ensino tem grande importância para o avanço de Itaboraí.

"Acreditamos firmemente que a educação é um direito fundamental e transformador. Atualmente, a EJA está disponível em 16 unidades escolares, com turmas nos turnos diurno e noturno. Um dos destaques é o Centro de Referência de Educação Municipal de Idosos de Itaboraí (CREMII), que atende exclusivamente adultos e idosos a partir de 50 anos”, explicou o secretário.

Vale destacar que as matrículas também podem ser realizadas diretamente nas unidades escolares que oferecem essa modalidade de ensino. Para garantir a vaga é necessário apresentar os seguintes documentos (originais e cópias): certidão de nascimento; comprovante de residência atualizado; cartão de vacinação; cartão Bolsa Família, caso tenha; cartão do SUS; tipo sanguíneo e fator RH; RG e CPF do responsável e aluno, além de duas fotos 3×4.

Caso o aluno não tenha o comprovante de escolaridade, a direção da unidade fará a regularização da vida escolar do aluno. Atualmente, a rede municipal de ensino conta com 16 escolas, sendo 14 com aulas no turno da noite e duas no turno diurno.

Em 2025, a EJA continuará integrada à qualificação profissional, resultado de uma parceria entre a SEMED e o Instituto Federal Fluminense (IFF) – Campus Itaboraí. Com isso, além de concluir o Ensino Fundamental, os estudantes terão a chance de se capacitar profissionalmente, ampliando suas oportunidades no mercado de trabalho.

Confira a lista das escolas com Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Itaboraí:

E.M. Antônio Alves Vianna, em Apolo III

E.M. Antônio Carlos da Silva, em Morada do Sol

E.M. Antônio Joaquim, no centro de Manilha

E.M. Professora Cecília Augusta dos Santos, em Outeiro das Pedras

E.M. Genésio da Costa Cotrim, em Reta Nova

E.M. Geremias de Mattos Fontes, em Sambaetiba

E.Mz. Padre Hugo Montedônio Rego, em Vale do Sol

E.Mz. João de Magalhães, em Visconde

E.M. Promotor Luiz Carlos Caffaro, em Ampliação

E.M. Maria Ana Moreira, em Rio Várzea

E.M. Professora Marly Cid de Almeida de Abreu, em Nancilândia

E. M. Odilon Bernardes, em Marambaia

E.M. Roberta Maria Sodré (EJA diurna), em Apolo II

E.Mz. 11 de Junho, em Venda das Pedras

E.M. Luzia Gomes de Oliveira, em Itambi

CREMII (EJA diurno para adultos e idosos a partir dos 50 anos), em Ampliação.