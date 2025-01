Itaboraí pe referência no diagnóstico de hanseníase - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2025 10:24

Itaboraí - Nesta terça-feira (28), a Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí (SEMSA) realizou uma ação de educação em saúde no posto de saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, com o objetivo de conscientizar a população sobre a hanseníase. A iniciativa integra a campanha nacional de combate à doença, que busca informar e combater o preconceito ainda existente ao redor do tema.

Itaboraí é referência no diagnóstico e tratamento da hanseníase, contando com uma rede de atendimento estruturada que funciona como polo auxiliar para municípios vizinhos. Entre os serviços oferecidos, destaca-se a distribuição de protetor solar para pacientes em tratamento, garantindo a proteção das áreas afetadas pela doença.

A hanseníase é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria que afeta principalmente a pele, os nervos periféricos, olhos e mucosas do trato respiratório superior. Embora tenha tratamento e cura garantidos, ainda enfrenta barreiras sociais devido ao preconceito histórico, especialmente em Itaboraí, que no passado abrigou o Hospital Colônia Itaboraí. No local, pacientes diagnosticados com a doença eram isolados da sociedade, o que contribuiu para estigmatizar a condição.

De acordo com a coordenadora da linha de cuidado de hanseníase do município, Vanesca Rodrigues, ações como essa são fundamentais para desmistificar a doença e encorajar as pessoas a buscarem ajuda médica.

“Quanto mais conscientizamos sobre a hanseníase, mais as pessoas procuram as unidades de saúde. Se concluirmos um diagnóstico, o paciente pode ir até uma unidade de saúde, fazer o tratamento e ficar curado”, destacou Vanesca.

A hanseníase é transmitida por meio do contato próximo e prolongado com pessoas infectadas que não estão em tratamento. No entanto, ela não é altamente contagiosa, e o tratamento com antibióticos, disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), interrompe rapidamente a transmissão, garantindo a cura do paciente.