Transporte Universitário de ItaboraíFoto: Jornal O Dia

Publicado 21/01/2025 16:16

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio do Espaço Universitário informa aos estudantes usuários do Transporte Universitário, que o recadastramento presencial para o primeiro semestre de 2025 acontecerá do dia 29 ao dia 31 de janeiro, das 8h às 17h e no dia 1° de fevereiro, das 8h às 11h.

Vale destacar que o recadastramento só poderá ser realizado pelo próprio estudante, que deverá apresentar os seguintes documentos reunidos em envelope:

-Declaração de matrícula (não seram aceitos boletos de pagamentos, prints de site ou de carteirinha digital) -Grade atualizada (alunos da UFF e da UERJ poderão utilizar a grade de 2024.2)

O recadastramento presencial será realizado na sede do Espaço Universitário, localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, ao lado do Banco Pedra Bonita.