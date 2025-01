Deputado Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 11:24 | Atualizado 14/01/2025 11:24

Itaboraí - Rodovias que cortam os municípios de Maricá e Saquarema terão atenção especial do governo estadual, após solicitação do deputado Guilherme Delaroli (PL) para realização de operação tapa-buracos.

Presidente da Comissão de Obras da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Delaroli encaminhou pedidos para intervenções na RJ-106, trecho que compreende os bairros do Condado até a entrada de Ponta Negra, em Maricá; na RJ-118, da entrada de Ponta Negra até a Praça Central, em Maricá; e RJ-118, trecho que se inicia no encontro com a RJ-102, em Ponta Negra, até a RJ-106, altura do bairro Sampaio Correia, em Saquarema.

“São rodovias muito utilizadas diariamente e ainda mais nesse período de férias escolares, em que o fluxo de turistas também aumenta na região. O tapa-buracos é necessário para maior segurança de todos”, explica o deputado estadual Guilherme Delaroli.

As indicações legislativas 4290, 4291 e 4292 já foram publicadas em Diário Oficial.