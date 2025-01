IPTU em Itaboraí - Foto: Divulgação

IPTU em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 08/01/2025 13:54 | Atualizado 08/01/2025 13:54

Itaboraí - Os carnês para pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) 2025 já estão disponíveis para emissão on-line no Portal do Contribuinte, desde 2 de janeiro.

O município oferece condições especiais para contribuintes que optarem pelo pagamento à vista. Para emitir o carnê do IPTU, é necessário acessar o link a seguir de forma rápida e segura: https://itaborai.supernova.com.br:8443/PortalTributario-web.

Em 2025 o município oferece 7% de desconto para pagamentos realizados até 10 de fevereiro e 5% de desconto para pagamentos efetuados até 11 de março. Vale destacar que o pagamento também pode ser parcelado em até 10 vezes, sem descontos, com vencimento da primeira parcela em 17 de março, e da última, em 15 de dezembro.

É importante informar que se o contribuinte não receber o carnê, é possível emitir a segunda via pelo mesmo portal ou pelos aplicativos da Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia (SEMFAT).

A partir de 3 de fevereiro de 2025, o atendimento presencial será direcionado à emissão da 2ª via para pagamentos com desconto da Cota Única. Já para parcelamentos, o atendimento presencial começa no dia 11 de março.

O Secretário Municipal de Fazenda e Tecnologia, Roberto Ataíde Santiago Fontes, ressaltou a importância de manter a transparência na gestão dos recursos públicos.

“Precisamos reforçar que os contribuintes podem acompanhar a aplicação dos recursos arrecadados por meio do Portal da Transparência, promovendo responsabilidade fiscal e a participação cidadã”, informou o secretário.

Confira os pontos de emissão presenciais:

Secretaria Municipal de Fazenda e Tecnologia

Rua Fidélis Alves, nº 101, Centro.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Posto de Atendimento em Manilha

Avenida Prefeito Milton Rodrigues Rocha, Galeria Nova Grécia, nº 161, loja 42.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e sábado, das 9h às 14h.

Itaboraí Plaza Shopping

Rod. Mário Covas, BR-101 – Térreo.

Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Casa do Futuro

Praça Dr. Celso Nogueira, 117, Centro – Itaboraí.

Segunda a sexta-feira, das 9h às 16h.