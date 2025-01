Mutirão de cirurgia de catarata - Foto: Divulgação

Mutirão de cirurgia de catarataFoto: Divulgação

Publicado 10/01/2025 09:04

Itaboraí - Na manhã desta quinta-feira (09), a Prefeitura de Itaboraí deu continuidade ao mutirão de cirurgias de catarata, que teve início no mês de dezembro com consultas pré-operatórias. Promovido pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), a ação tem como meta realizar 520 cirurgias durante os dias 9, 10, 11, 12, 18 e 19 de janeiro, no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLJ), em Nancilândia, restaurando a visão e a qualidade de vida de centenas de pacientes do município.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou a importância do mutirão para a população.

“Devolver a visão é devolver qualidade de vida e dignidade para quem precisa. A gente está muito feliz em poder zerar mais uma fila de cirurgia. Desde o início do governo, temos recebido essa demanda de zerar, não só a fila de cirurgia, mas também a fila dos exames e de consulta. E a gente está caminhando para isso. Então, nós só vamos parar quando todas as filas estiverem zeradas. Esse é o nosso compromisso: cuidar de pessoas e transformar vidas”, declarou o secretário.

É importante destacar que o mutirão de catarata acontece através do Programa Nacional para Redução de Fila Cirurgias Eletivas, lançado pelo Ministério da Saúde, que promove a redução nas filas de cirurgia por meio da liberação de recursos.

O subsecretário de Atenção Especializada, Dr. José Luiz Medeiros, é um dos médicos responsáveis pela organização do mutirão e detalhou a participação do município no programa.

“Nós estamos aqui atuando pelo programa de redução de filas do Ministério da Saúde. O município de Itaboraí recebeu os recursos que lhe coube e está utilizando muito bem, iniciando com esse mutirão de cirurgias de catarata. Inicialmente 520 cirurgias serão realizadas, estamos trabalhando para alcançar 830, zerando essa fila de catarata e em seguida partindo para outras cirurgias como hérnia, vesícula, consultas e exames. Estou no município há mais de 30 anos e é muito gratificante participar de mais essa conquista da Saúde”, contou o médico.

Além de promover o cuidado individual, ações como o mutirão da catarata fortalecem o sistema público de saúde e aproximam o atendimento especializado de quem mais precisa. A iniciativa também reflete o esforço conjunto das equipes de saúde.

De acordo com a assessora da qualidade da VIVARIO, organização social (OS) responsável pela administração do HMDLJ, Talita Salomão, o mutirão marca um importante passo na melhoria da qualidade de vida dos pacientes de Itaboraí.

“A gente tá começando o mutirão de cirurgia de catarata aqui no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior. Hoje nós temos previsto a realização de 70 procedimentos. A Secretaria de Saúde abraçou esses pacientes de forma que a gente consiga fornecer uma qualidade de vida melhor para a população de Itaboraí”, explicou Talita.

Desde as consultas iniciais até os procedimentos cirúrgicos, cada etapa é conduzida de forma humanizada, garantindo que os pacientes se sintam acolhidos e seguros. A estrutura oferecida pelo Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior mostra como investimentos na saúde pública podem transformar vidas e devolver esperança a tantas pessoas que enfrentam desafios relacionados à visão e à qualidade de vida.

O deputado estadual, Guilherme Delaroli, um dos principais responsáveis pelas emendas parlamentares destinadas para a Saúde de Itaboraí, esteve presente no hospital e destacou a importância da iniciativa.

“Hoje estou muito feliz em poder acompanhar de perto o mutirão de catarata, que pretende realizar 520 cirurgias. E nós não vamos sossegar enquanto não zerarmos toda a fila. Quero agradecer ao prefeito Marcelo Delaroli e ao nosso governador Cláudio Castro, por essa grande parceria entre o governo do estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura Municipal de Itaboraí”, citou o deputado.

Entre as ações realizadas durante o mutirão, estão as consultas pós-operatórias, essenciais para acompanhar a recuperação dos pacientes e garantir a segurança e a eficácia do procedimento até a alta definitiva.

Josiane Lemos, de 62 anos, moradora de São José, destacou o cuidado recebido durante todo o processo.

“Estou muito emocionada porque eu já estou há um tempo na fila e eu estava pra fazer a cirurgia em outro município quando me ligaram dizendo que estavam fazendo esse procedimento aqui. E desde o início eu fui muito bem atendida. Eu estou muito feliz. Fomos muito bem cuidados, eu levei um relatório de como seria feito o procedimento, então tivemos muita clareza e só tenho que agradecer a equipe, agradecer ao nosso prefeito e dizer que foi a melhor coisa, porque eu vi muita gente com dificuldade até motora, pessoas da terceira idade principalmente. E a gente ver essas pessoas aqui sendo atendidas na sua própria cidade me deixa emocionada! Eu glorifico a Deus por toda a equipe”, declarou a paciente.

Além dos médicos oftalmologistas, o mutirão conta com o trabalho integrado de técnicos de enfermagem, enfermeiros, equipe administrativa e coordenação de enfermagem, garantindo que cada etapa do processo seja realizada com segurança e excelência.

Segundo dados da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a catarata é a principal causa de cegueira reversível no Brasil, acometendo, principalmente, pessoas acima de 60 anos. Estima-se que cerca de 120 mil novos casos surjam por ano no país, reforçando a necessidade de ações como mutirões e programas de atendimento oftalmológico.