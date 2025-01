Mutirão da Catarata - Foto: Divulgação

Publicado 14/01/2025 08:59

Itaboraí - No terceiro e quarto dias do Mutirão da Catarata, realizados no último sábado e domingo (11 e 12/), mais de 230 procedimentos foram realizados no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLJ), em Nancilândia, avançando no objetivo de zerar a fila de espera por essa especialidade cirúrgica no município. A ação, promovida pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), continuará nos dias 18 e 19 de janeiro e visa atender 520 pessoas no total, devolvendo qualidade de vida e visão à população.

No sábado, 116 cirurgias foram realizadas, de um total de 132 pacientes agendados, com 11 faltas e cinco suspensões por condições clínicas. Já no domingo, o mutirão finalizou 122 procedimentos, com 17 faltas e apenas um cancelamento por condição clínica, de um total de 140 pacientes programados. Vale destacar que os pacientes ausentes estão sendo contatados novamente, com o objetivo de reagendarem seus procedimentos para os dias 18 ou 19 de janeiro.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, comemorou os avanços do mutirão e destacou o impacto dessa iniciativa para a saúde pública de Itaboraí.

“Estamos caminhando para zerar a fila de cirurgia de catarata, garantindo que centenas de pessoas voltem a enxergar e, principalmente, recuperem a qualidade de vida. Além disso, estamos trabalhando para avançar em outras cirurgias eletivas que também estão na fila, como vesícula e hérnia. Quero agradecer a toda a equipe do Leal Júnior, aos nossos parceiros e ao prefeito Marcelo Delaroli, que tem transformado a saúde do município com o apoio de lideranças como o deputado estadual Guilherme Delaroli e o deputado federal Altineu Côrtes”, ressaltou o secretário.

Iniciado em dezembro de 2024, com consultas e exames pré-operatórios realizados no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), o mutirão já beneficiou mais de 300 pessoas desde o início das cirurgias, no dia 9 de janeiro. A Secretaria Municipal de Saúde também garante transporte na entrada da unidade, facilitando o acesso dos pacientes ao hospital.

Após a cirurgia, os pacientes passam por consultas de acompanhamento para garantir a plena recuperação. As revisões acontecem no CESI nos dias subsequentes às cirurgias, seguidas por outras duas avaliações, uma após sete dias e outra após 30 dias, antes da alta definitiva. No sábado (11/01), foram realizadas 116 consultas e, no domingo (12/01), 241 revisões.

Helena Correia de Oliveira, de 87 anos, moradora do bairro Santo Expedito, foi uma das beneficiadas pelo mutirão e expressou sua gratidão.

“Fiz a cirurgia de catarata e deu tudo certo! Saí agora do centro cirúrgico. O médico foi muito atencioso. A equipe médica também é muito boa. Eu já estava há 3 anos aguardando por essa cirurgia. Estou muito bem. Agradeço a todos. E tudo vai dar certo.”, contou Helena.

O mutirão, realizado por meio do Programa Nacional para Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, do Ministério da Saúde, mobiliza uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos oftalmologistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem e a equipe administrativa, promovendo um atendimento de excelência à população.