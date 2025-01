Primeira Colônia de Férias em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 17/01/2025 11:52 | Atualizado 17/01/2025 11:59

Itaboraí - Mais de 30 crianças participaram, nesta quinta-feira (16), do segundo dia da colônia de férias do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Venda das Pedras, em Itaboraí. Com muita alegria e interação, a programação contou com uma apresentação infantil de palhaços, além de outras atividades lúdicas. Esta é a primeira vez que a colônia de férias acontece nos CRAS do município e busca promover momentos de diversão durante o período de recesso escolar. A ação terá duração de sete dias e envolve crianças da região atendida pelo equipamento social.

Com atividades espalhadas por todos os CRAS do município, a iniciativa tem como objetivo proporcionar às crianças experiências enriquecedoras e de convivência.

A secretária municipal de Desenvolvimento Social, Mariany Baldow, também reforçou o impacto positivo das colônias de férias para as crianças e suas famílias.

“As colônias de férias realizadas nos CRAS são extremamente importantes, pois o ato de brincar não apenas contribui para o desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças, mas também fortalece os vínculos familiares, ao envolver as famílias nesses momentos especiais. Para nós, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Social e Prefeitura, é uma grande satisfação proporcionar essa experiência, que valoriza o lazer, a convivência comunitária e o bem-estar das nossas crianças e suas famílias”, declarou a secretária.

Monike Vieira, coordenadora do CRAS Venda das Pedras, destacou a importância do evento para a comunidade local.

“Nosso objetivo é promover momentos de integração, aprendizado e lazer para as crianças da nossa região. Estamos muito felizes em ver a participação ativa delas em cada atividade, fortalecendo os laços comunitários e familiares”, afirmou a coordenadora.

Os CRAS desempenham um papel essencial no município de Itaboraí, atuando como porta de entrada para a Assistência Social. Oferecendo serviços e programas voltados ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, os equipamentos contribuem para o desenvolvimento social das comunidades atendidas.