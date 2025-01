Reforma do Teatro Municipal de Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 15/01/2025 11:42

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio de convênio com a Caixa Econômica Federal, deu início à reforma do Teatro Municipal João Caetano, localizado na Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro. Com investimento de R$ 3 milhões, a obra contempla a recuperação estrutural, a modernização de equipamentos e adequações para acessibilidade, consolidando o espaço como um dos principais centros culturais da cidade.

Datado de 1827, o Teatro João Caetano é um dos mais antigos do Brasil e o primeiro a homenagear o renomado ator itaboraiense que leva o mesmo nome, nascido em 27 de janeiro de 1808. Frequentado pela família real no século XIX, o teatro carrega um rico valor histórico para o município e será reformado e modernizado para atender às novas demandas culturais e tecnológicas do município, sem perder a essência original.

O secretário municipal de Obras, Elber Corrêa, destacou a complexidade e a importância das intervenções para reformar o teatro sem comprometer seu valor histórico.

“Essa reforma é um desafio técnico e um marco importante para a nossa cidade. Estamos trabalhando para resgatar o valor histórico e cultural desse espaço, oferecendo modernidade e segurança para atender às demandas atuais da população. É uma obra que vai transformar o Teatro João Caetano em um dos grandes destaques culturais da região”, afirmou Elber.

A reforma do teatro, que possui uma área de aproximadamente 608,94 m², prevê uma série de intervenções, como a instalação de equipamentos modernos de som e iluminação cênica, vestimenta de palco, 132 lugares na plateia, incluindo 4 espaços reservados para pessoas com necessidades especiais (PNE) e a adaptação do prédio às normas de acessibilidade. O projeto inclui também um sistema atualizado de prevenção e combate a incêndios, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, garantindo maior segurança para o público e os profissionais que utilizarão o espaço.

Outras melhorias contemplam a instalação de banheiros adaptados, plataforma elevatória para acesso ao segundo pavimento, camarins com banheiros no subsolo, e uma área administrativa modernizada, com preservação das varandas originais.

O secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, ressaltou o impacto da obra para o fortalecimento da cultura em Itaboraí.

“O Teatro João Caetano é um símbolo da nossa história e da nossa identidade cultural. Essa reforma não é apenas uma obra, mas um compromisso com o futuro das artes no município. Teremos um espaço acessível, moderno e preparado para receber grandes espetáculos, fortalecendo ainda mais a cultura em Itaboraí”, destacou o secretário.

O Teatro João Caetano já passou por reformas em 1920 e 1927, antes de ser demolido em 1974. Reconstruído em 1984, o espaço tornou-se um marco cultural para Itaboraí e será completamente revitalizado nesta nova etapa. A fachada histórica, que é referência para a população, será preservada, respeitando o legado cultural do local.