Casa de Cultura de ItaboraíFoto: Arquivo MAIS

Publicado 20/01/2025 18:57

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) inicia sua programação cultural de 2025 em grande estilo.

Nesta terça-feira (21), o espaço abre suas portas com a exposição “Como a reciclagem faz bem ao meio ambiente”, de Luiz Frias, e dá início a uma semana recheada de atividades gratuitas.

Ainda na terça, logo após a abertura da exposição, o público poderá prestigiar o show “Dois na Arte”, com a cantora Bel Ferrat e o maestro Ivan Cid. Contemplado pelo edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), o projeto une a voz marcante de Bel à experiência musical de Ivan, um dos principais nomes da música em Itaboraí.

Na sexta-feira (24), será inaugurada a exposição “Artes em Crochê”, da artesã Luciene Cavalcanti Barreto. Reconhecida por seu trabalho em crochê, Luciene traz peças que representam sua trajetória no artesanato. O evento será seguido de uma apresentação ao vivo do Duo Paíz, que promete emocionar o público com clássicos da MPB.

O sábado (25) reserva um encerramento especial para a semana cultural. A Casa de Cultura volta a abrir das 17h às 21h com a Edição Especial do Sarau (Uni)versos Livres, que terá como tema “Itaboraí”. O evento inclui roda de conversa, apresentações poéticas, contação de histórias e artesanato. Nomes como Pedro Garrido, criador do sarau, e o historiador Paulo Maia estão entre os convidados.

O subsecretário de Cultura e gestor da CCHAT, Alan Mota, celebra o retorno das atividades culturais.

“É um momento de promover o encontro entre artistas e público. A Casa está linda, com nova identidade visual, um jardim revitalizado, visitação ao acervo da família Alberto Torres e muitas atrações. Tudo isso de forma gratuita”, destaca Alan.

A programação também inclui o retorno da oficina de Arte em Barro e novidades sobre o acervo histórico da Casa.