O retorno aberto é temporário e estará em funcionamento até a conclusão das obras na Av: 22 de Maio e em áreas adjacentes - Divulgação

Publicado 24/01/2025 10:39

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, em ação coordenada pela Secretaria Municipal de Transportes (SEMTRANS) reabriu um retorno na Avenida 22 de Maio, próximo ao Centro, com o objetivo de minimizar os impactos no trânsito gerados pelas obras de revitalização da região. A medida busca oferecer mais fluidez aos motoristas e reduzir os congestionamentos, especialmente na área do Rio Várzea.

De acordo com Marcelo Figueiredo, secretário de Transporte, o objetivo é garantir a eficiência do trânsito diante do período de obras da principal avenida do município.

“Essa reabertura do retorno na Avenida 22 de Maio foi planejada para trazer mais fluidez ao trânsito e minimizar os transtornos causados pelas obras em andamento. Entendemos que os motoristas estavam enfrentando dificuldades, especialmente na região do Rio Várzea, e essa medida foi adotada para atender a essa demanda imediata. Nosso objetivo é garantir alternativas que tornem o trânsito mais eficiente durante esse período de intervenções. Assim que as obras forem concluídas, o tráfego será reorganizado de forma definitiva, priorizando a mobilidade e a segurança de todos”, explicou o secretário.

O retorno é temporário e estará em funcionamento até a conclusão das obras na Avenida 22 de Maio e em áreas adjacentes. Após esse período, o tráfego será reorganizado de acordo com o novo plano de mobilidade urbana da cidade.

A Prefeitura reforça que a reabertura tem como principal objetivo melhorar a experiência de quem transita pela região e pede paciência e colaboração dos motoristas durante a execução das intervenções.