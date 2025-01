Deputado Estadual Guilherme Delaroli - Foto: Rafael Wallace/Alerj

Publicado 22/01/2025 17:33

Itaboraí - No orçamento do estado para 2025, aprovado na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e sancionado pelo governador Cláudio Castro (PL), o município de Itaboraí receberá no total R$ 788.255,00, para investimentos na área de educação, através de emendas impositivas do deputado estadual Guilherme Delaroli (PL), que devem ser executadas a partir desse ano.

Para climatizar escolas públicas, a Secretaria de Estado de Educação receberá R$ 150 mil para a compra de aparelhos de ar-condicionado, adequação das instalações elétricas e demais intervenções necessárias para a refrigeração das unidades.

O deputado Guilherme Delaroli também destinou R$ 100 mil com o objetivo de garantir uma educação inclusiva nas escolas estaduais de Itaboraí. O recurso deve ser utilizado para aquisição de materiais específicos e equipamentos adaptados para alunos com deficiência.

Delaroli ainda priorizou a melhoria na infraestrutura das escolas, aplicando R$ 538.255,00 para a Secretaria de Estado de Educação realizar obras de reforma para melhorias e adequações necessárias, visando a segurança no ambiente escolar.

“Garantir instalações adequadas nas escolas traz benefícios para os profissionais da educação e, por consequência, contribui diretamente na qualidade do ensino oferecido aos estudantes”, justifica o deputado estadual Guilherme Delaroli.