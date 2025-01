Mutirão da Catarata em Itaboraí - Foto: Divulgação

Mutirão da Catarata em ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2025 15:20

Itaboraí - A primeira etapa de cirurgias do Mutirão da Catarata foi concluída no último fim de semana, nos dias 18 e 19 de janeiro, com a realização de mais de 160 intervenções no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Nancilândia. Iniciado em dezembro de 2024, o mutirão atendeu 515 pessoas, com o objetivo de zerar a fila de espera para essa especialidade cirúrgica e proporcionar mais qualidade de vida à população. As consultas pós-operatórias continuam no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI) até o próximo mês.

Antes da cirurgia, os pacientes passam por avaliações detalhadas, incluindo consulta médica especializada, exames laboratoriais e eletrocardiograma (ECG), para garantir que estão aptos para o procedimento. Embora simples e de duração média de 15 minutos, a operação exige cuidados, e, enquanto aguardam, os acompanhantes recebem orientações sobre o pós-operatório, além de colírio Facoba e óculos escuros para conforto e proteção dos pacientes, reduzindo riscos de complicações.

O secretário municipal de Saúde, Hédio Mataruna, destacou o impacto positivo da ação.

"Esse mutirão foi uma demonstração clara do compromisso da Prefeitura de Itaboraí com a saúde da nossa população. Garantimos que mais de 500 pessoas recuperassem a visão, transformando vidas e oferecendo mais qualidade de vida. A parceria com o Ministério da Saúde e o trabalho incansável da nossa equipe foram fundamentais para o sucesso dessa ação", disse o secretário.

Após as cirurgias, os pacientes são acompanhados em três consultas pós-operatórias: a primeira, 24 horas após o procedimento; a segunda, após sete dias; e a última, 30 dias depois. Essas consultas são realizadas no CESI, que neste sábado recebeu 358 pacientes e no domingo 170 pessoas realizaram as consultas. O pós operatório consiste em avaliar a recuperação da visão dos pacientes por meio de biomicroscopia.

O aposentado Sérgio de Souza Leal, de 70 anos, celebrou a transformação em sua vida após o procedimento.

“Estou muito feliz, fui muito bem tratado durante todo o processo. Agora já consigo até jogar capoeira, coisa que não fazia antes por causa da visão. Estou emocionado e grato”, expressou o morador do bairro Novo Horizonte.

O Mutirão da Catarata foi realizado por meio do Programa Nacional para Redução de Filas de Cirurgias Eletivas, do Ministério da Saúde, com o apoio da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que disponibilizou os recursos financeiros. A iniciativa foi estruturada e coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaboraí, tornando-se um marco histórico para a cidade.