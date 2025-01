Aparelho público revitalizado e enregue a população de Itaboraí - Foto: Divulgação

Aparelho público revitalizado e enregue a população de ItaboraíFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2025 09:48

Itaboraí - Nesta segunda-feira (27), a Prefeitura de Itaboraí entregou o Ginásio Municipal Poliesportivo Carlos Castilho Bonan Tiberto e a Praça Otília Dias de Souza, no bairro Novo Horizonte. As obras de reforma e revitalização foram realizadas pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Obras (SEMOB) e de Serviços Públicos (SEMSERP).

O prefeito Marcelo Delaroli, acompanhado pelo vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Elber Correa; o deputado estadual Guilherme Delaroli; o presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Itaboraí, João Delaroli, e outras autoridades, destacou a importância dessas entregas para a população dos bairros Novo Horizonte e Vila Brasil.

“A gratidão é enorme pelo carinho que recebo de toda a população de Novo Horizonte e Vila Brasil, que sempre me deram apoio. Esse é o combustível que nos impulsiona a continuar trabalhando em prol de Itaboraí. Esses espaços trarão mais qualidade de vida e momentos de lazer para as famílias. Não posso deixar de agradecer ao vice-prefeito Elber Correa pela garra e apoio de sempre e ao meu irmão e deputado estadual Guilherme Delaroli, que é um parceiro da nossa cidade e contribui muito para a transformação de Itaboraí. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos”, afirmou Marcelo Delaroli.

Com investimentos que ultrapassaram R$ 500 mil, o Ginásio Municipal Poliesportivo Carlos Castilho Bonan Tiberto, passou por uma revitalização completa, incluindo nova pintura e melhorias no espaço, oferecendo condições adequadas para a prática de esportes. Já a Praça Otília Dias de Souza agora conta com uma academia ao ar livre, parquinho infantil e um balanço acessível para cadeirantes, garantindo lazer e inclusão para todas as idades.

O vice-prefeito e secretário municipal de Obras, Elber Correa, ressaltou os investimentos contínuos na cidade.

“Temos mais de R$ 600 milhões em obras em andamento. E, com a parceria do prefeito e do governador Cláudio Castro, vamos seguir trabalhando para transformar cada canto de Itaboraí. A cada obra, a cidade cresce e avança”, destacou Elber Correa.

Além disso, o espaço inaugurado será utilizado para atividades do Projeto Transformar, que oferecerá modalidades como vôlei, futebol, basquete, handebol e ações voltadas para a terceira idade. O secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Leite, também marcou presença e ressaltou a importância dessas iniciativas para a população.

“Esses espaços são mais do que obras físicas, são instrumentos de transformação social. Aqui, crianças, jovens e adultos terão oportunidades de convívio, prática esportiva e lazer. É gratificante ver o impacto positivo que essas iniciativas têm na vida das pessoas, e isso nos motiva a continuar trabalhando para um futuro ainda melhor para Itaboraí”, falou o secretário.

A solenidade contou com a presença das famílias dos patronos, que foram homenageadas. Claudia Maria, irmã de Carlos Castilho Bonan Tiberto, emocionada, falou sobre a homenagem a seu irmão e os benefícios que esses equipamentos oferecem para o bairro.

“É uma grande honra ver meu irmão ser lembrado assim. Ele era uma pessoa muito querida por todos, e essa homenagem vai ficar marcada em nossas vidas. Além de ser muito importante ver que nosso bairro agora está crescendo”, declarou a autônoma.

Grande parceiro da transformação de Itaboraí, o deputado estadual Guilherme Delaroli destacou os avanços que o município vive atualmente.

“Itaboraí está se transformando, e cada bairro é contemplado com essas obras. O prefeito Marcelo tem feito um trabalho notável, olhando para todos os cantos da cidade. O melhor está por vir”, concluiu o deputado.

A entrega do Ginásio e da Praça representa um passo significativo na melhoria da qualidade de vida da população, com foco na inclusão, esporte e lazer para todas as idades.