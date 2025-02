Rodrigo Bacellar e Guilherme Delaroli - Foto: Divulgação

04/02/2025

Itaboraí - Além de reconduzir Rodrigo Bacellar (União) na presidência da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) para o biênio 2025-2026, a sessão desta segunda-feira (03/02) para eleger a mesa diretora da Casa consolidou também o deputado Guilherme Delaroli (PL) entre as principais lideranças políticas do estado, exercendo a partir de hoje a primeira vice-presidência da Casa.

Delaroli está em seu primeiro mandato, e foi escolhido pelo PL para ser vice-presidente da Alerj por ser o deputado mais votado do partido entre os que estão no mandato. Junto a Rodrigo Bacellar, obtiveram 70 votos, unanimidade histórica em eleições da mesa diretora da Alerj.

Também pesou a favor de Delaroli a articulação junto ao governo estadual para execução de obras. Através de recursos do seu mandato, a cidade de Itaboraí vem vivenciando uma transformação na infraestrutura e em áreas como saúde e educação.

“Com muita honra e responsabilidade, junto do presidente Rodrigo Bacellar, assumo a vice-presidência da Alerj, reafirmando meu compromisso de trabalhar incansavelmente pelo nosso estado”, diz Delaroli, que fez agradecimento a todos que confiaram e apoiaram a caminhada “em especial ao governador Cláudio Castro, ao deputado federal Altineu Côrtes, e ao meu irmão e prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, que sempre caminham comigo nessa missão de transformar o Rio de Janeiro”.