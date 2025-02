Reunião entre a Enel Rio e a Prefeitura de Itaboraí - Foto: Divulgação

05/02/2025

Itaboraí - Itaboraí será um dos municípios beneficiados pelo plano de investimentos da Enel Rio no estado. Em parceria com a Prefeitura de Itaboraí, que acompanhará e fiscalizará as ações, a distribuidora investirá R$ 11,4 milhões em obras que trarão melhorias significativas na qualidade dos serviços prestados à população.

Vale destacar que, como parte desse processo, será implantado em Itaboraí um centro de treinamento e capacitação de eletricistas, além da instalação de uma base operacional, prevista para entrar em atividade até setembro deste ano. Essa iniciativa não apenas fortalece a infraestrutura elétrica do município, mas também impulsiona a geração de empregos e qualificação profissional, trazendo benefícios diretos para a população itaboraiense.

Para 2025, estão previstos R$ 8,5 milhões em obras estruturais para ampliação da capacidade de atendimento a novas demandas, garantindo um serviço mais eficiente e abrangente. Outros R$ 2,9 milhões serão destinados a projetos que impactarão diretamente na qualidade do fornecimento de energia elétrica e na chegada de novos clientes à rede.

Além das ampliações, os serviços preventivos serão intensificados, preparando a cidade para enfrentar desafios como as instabilidades climáticas. Está programada a realização de 13 mil podas de árvores e 1,8 mil manutenções ao longo do ano, um aumento de 14% nas ações de poda e 84% nas de manutenção em relação a 2024.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, destacou a importância desse investimento para o município.

“Esse é um avanço essencial para Itaboraí. A parceria com a Enel vai garantir um serviço de qualidade para a nossa população, trazendo mais segurança no fornecimento de energia e novas oportunidades de emprego com a implantação do centro de capacitação e da base operacional. Nosso compromisso é acompanhar de perto cada etapa para que os benefícios cheguem de fato aos itaboraienses”, disse Marcelo Delaroli.

A Prefeitura de Itaboraí segue acompanhando e fiscalizando todas as etapas desse investimento, garantindo que as melhorias sejam implementadas com qualidade e que o impacto positivo seja sentido no dia a dia da população.