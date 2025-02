Miguelzinho venceu, muito otimista é um exemplo de superação para o município - Foto: Divulgação

Miguelzinho venceu, muito otimista é um exemplo de superação para o município Foto: Divulgação

Publicado 07/02/2025 11:18 | Atualizado 07/02/2025 11:24

Itaboraí - No mês de conscientização sobre a leucemia, a cidade de Itaboraí celebra uma vitória emocionante. O pequeno José Miguel Borges, de 10 anos, carinhosamente chamado de Miguelzinho, recebeu alta nesta quinta-feira (06) após concluir seu tratamento contra a doença no Hemorio, no Rio de Janeiro. Diagnosticado em maio de 2022, o menino enfrentou o tratamento com força e determinação, sempre repetindo sua máxima: “Já deu tudo certo”.

A Prefeitura de Itaboraí, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), teve um papel importante nessa trajetória, garantindo o transporte de Miguelzinho para suas consultas e sessões de tratamento, por meio do serviço especializado de transporte de pacientes.

Ao receber a notícia da alta, Miguelzinho celebrou o momento especial e contou sobre seus planos para o momento pós tratamento e para o futuro.

“Quero ser médico pediatra. Quero cuidar de crianças assim como os médicos cuidaram de mim. Quero salvar vidas e ser um super herói na vida daquelas pessoas que mais precisam”, expressou o itaboraiense.

A mãe do Miguel, Rosilândia Borges, acompanhou cada momento dessa jornada, sempre ao lado do filho, que se tornou um exemplo de superação.

“Ele sempre foi muito otimista com o tratamento e a cura. Sempre dizia que já tinha dado certo e isso nos dava ainda mais forças para continuar nossa luta”, contou Rosilândia.

A leucemia é um tipo de câncer que afeta as células sanguíneas da medula óssea, especialmente os glóbulos brancos, responsáveis pela defesa do organismo. Durante quase dois anos, Miguelzinho passou por diversas etapas do tratamento, incluindo sessões de quimioterapia e acompanhamento médico rigoroso.

Para a médica Hematologista Pediátrica, Dra. Danielle Obadia, a recuperação do menino reforça a importância da conscientização sobre a leucemia e o diagnóstico precoce.

“Quanto mais cedo conseguimos identificar a doença, maiores são as chances de resposta positiva à terapia. Por isso, é essencial que os pais fiquem atentos a sintomas como palidez, cansaço excessivo, febres frequentes, sangramentos inexplicáveis e manchas roxas pelo corpo. Com o diagnóstico precoce e um tratamento adequado, como o do Miguel, é possível alcançar a cura”, explicou a médica.

A história de Miguelzinho inspira outras famílias que enfrentam o desafio do tratamento contra a leucemia, mostrando que, com apoio, fé e dedicação, é possível vencer a doença