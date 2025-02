Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abrirá mais de 300 vagas para oficinas gratuitas

Casa de Cultura Heloísa Torres - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 10/02/2025 16:32 | Atualizado 10/02/2025 16:32

Itaboraí - A Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) abrirá inscrições para mais de 300 vagas em oficinas gratuitas, reforçando o compromisso com a promoção da arte e cultura em Itaboraí. As atividades incluem teatro, capoeira, arte em barro, cordel e língua Tupi, proporcionando oportunidades de aprendizado e desenvolvimento artístico para crianças, jovens e adultos.

Vale destacar que as oficinas de iniciação teatral e capoeira estão com inscrições abertas. A oficina de arte em barro já está acontecendo e não necessita de inscrição. As demais aulas têm previsão para iniciarem nos meses de março e abril.

A Oficina de Iniciação Teatral conta com 180 vagas para alunos a partir dos 10 anos de idade e será ministrada pelo professor Gabriel Matos. As inscrições estarão abertas de 10 a 26 de fevereiro, com resultado divulgado no dia 28 de fevereiro. As aulas começam em 12 de março. Para se inscrever, basta acessar o link: https://forms.gle/VrRfbFzyGn9VfidN7.

Já a Oficina de Capoeira disponibiliza 90 vagas para alunos com idade a partir de 5 anos. As aulas serão conduzidas pelo professor Ivan Arruda, instrutor Alfinete da Beira do Cais, da E.C.B.C Capoeira, coordenada pelo mestre Spock. As inscrições seguem o mesmo cronograma da oficina de teatro, de 10 a 26 de fevereiro, com início das aulas em 12 de março. O link para inscrição é https://forms.gle/THUkhDQn6PydXZBS7.

Além disso, a Casa de Cultura oferece a oficina Arte em Barro no Torno com o Oleiro, ministrada pelo instrutor Jean Borges. Esta atividade já está em funcionamento e não exige inscrição prévia. Os interessados podem participar às terças, quartas e quintas-feiras, das 17h às 18h, e aos sábados, das 18h às 21h. Basta chegar e produzir a peça, que será queimada e poderá ser retirada após um mês.

Entre os meses de março e abril, a CCHAT, realizará a oficina de Cordel, que contará com 15 vagas e será conduzida pelo professor Zé Salvador, grande nome do cordel no Rio de Janeiro, proporcionando aos participantes a oportunidade de mergulhar na tradição literária e popular nordestina.

A oficina de Língua Tupi também será iniciada nos próximos meses, oferecendo 15 vagas. Esta oficina, será ministrada pelo professor Paulo Maia e tem como objetivo resgatar e difundir a língua indígena Tupi, valorizando a herança cultural brasileira e itaboraiense.

Todas as oficinas fazem parte da iniciativa da Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres (CCHAT) para fortalecer o acesso à arte e à cultura no município.

Serviço

Casa de Cultura Heloísa Alberto Torres abrirá mais de 300 vagas para oficinas gratuitas

Local: O Praça Marechal Floriano Peixoto, 303, Centro

Inscrição: Iniciação Teatral https://forms.gle/VrRfbFzyGn9VfidN7

Capoeira: https://forms.gle/THUkhDQn6PydXZBS7