Grand Slam 2025Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2025 15:42

Itaboraí - Os atletas de taekwondo do Centro de Treinamento de Lutas e Artes Marciais da Prefeitura de Itaboraí fizeram história no Grand Slam, realizado no último fim de semana (20 e 21/02), na Arena Carioca, no Rio de Janeiro. A competição de taekwondo reuniu os melhores lutadores do país, e os representantes do município conquistaram importantes resultados, consolidando Itaboraí como uma potência no esporte.

Na disputa por equipe, os times masculino e feminino de Itaboraí foram campeões na categoria TK3, garantindo medalhas de ouro e demonstrando um alto nível técnico e de preparação. Nos combates individuais, os atletas também brilharam e trouxeram para casa diversas medalhas:

Medalha de ouro: Rosa Souza, Thaisa Silva, Milena Titoneli, Matheus Giliard, Paulo Ricardo Melo, Edival Pontes (Netinho) e Henrique Marques.

Medalha de prata: Vitória de Lima, Allif Barreto e Vittor Guimarães.

Medalha de bronze: Ana Paula Morais, Nivea Barros, Kyla Monteiro, Luiz Eduardo e Filipe Almeida (Cabelinho).

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Marcelo Leite, ressaltou a importância do resultado para o município.

“Ver nossos atletas subindo ao pódio é motivo de orgulho para toda Itaboraí. O esporte transforma vidas, e esse é um dos compromissos da gestão municipal: oferecer condições para que nossos talentos se desenvolvam e alcancem voos cada vez mais altos”, declarou o secretário.

Com o ouro no Grand Slam, os atletas de Itaboraí acabam de conquistar a vaga para o campeonato mundial que acontece na China, e a preparação segue focada até lá. Os treinos continuam intensos no Centro de Treinamento, visando manter o alto nível e garantir novas conquistas para o município.

O técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo, Diego Ribeiro, celebrou o resultado e destacou o impacto do investimento da Prefeitura de Itaboraí no desenvolvimento dos atletas.

“Essa conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e do suporte que temos recebido. A estrutura que Itaboraí nos oferece é diferenciada e nos coloca em condições de competir de igual para igual com os melhores do mundo”, afirmou o treinador.