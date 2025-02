Exame pós cirurgia de catarata - Foto: Divulgação

Exame pós cirurgia de catarataFoto: Divulgação

Publicado 17/02/2025 13:11

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), realizou neste sábado (15) uma ação de consultas de revisão para os 400 pacientes que passaram pelo mutirão de cirurgias de catarata. O evento ocorreu no Centro de Especialidades de Saúde de Itaboraí (CESI), em Quissamã, e contou com a presença da secretária de Saúde, Analice Rangel.

Durante as consultas, os pacientes foram submetidos ao exame de biomicroscopia, também conhecido como exame na lâmpada de fenda. Este procedimento é fundamental para avaliar detalhadamente as estruturas oculares, como pálpebras, córnea, íris e cristalino, garantindo o sucesso da cirurgia e a saúde ocular do paciente.

A secretária Analice Rangel destacou a importância da iniciativa.

“Estamos comprometidos em proporcionar uma visão renovada e melhor qualidade de vida aos nossos munícipes. A frase ‘Estou vendo a vida com outros olhos’, que estampamos em nosso banner, reflete exatamente o impacto positivo que essas cirurgias trazem para cada paciente”, afirmou Analice.

Uma das beneficiadas, Rosa Maria Gonçalves, moradora do bairro de Nova Cidade, expressou sua gratidão.

“Estou me sentindo muito bem! Gostaria de agradecer a secretaria de saúde e ao meu prefeito maravilhoso. Eu estava há dois anos aguardando para fazer essa cirurgia e não tinha condições de fazer de forma particular. E comecei a orar pedindo para que o Senhor me abençoasse, então a Prefeitura veio através dessa equipe maravilhosa, fui muito bem atendida. Gostaria de expressar não só a minha gratidão, mas a de mais de 500 pessoas”, contou a paciente.

O mutirão de cirurgias de catarata, iniciado em dezembro de 2024, teve como objetivo zerar a fila de espera para o procedimento no município. As cirurgias foram realizadas no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior (HMDLJ), em Nancilândia, beneficiando mais de 500 pessoas.

A SEMSA reforça que continuará acompanhando os pacientes operados, oferecendo todo o suporte necessário para garantir a plena recuperação e bem-estar de cada um.