Início das aulas em Itaboraí - Foto: Divulgação

Publicado 11/02/2025 13:25

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), deu início ao ano letivo de 2025, na última segunda-feira (10/02), com o retorno de 29.261 alunos matriculados, que fazem parte da educação infantil, ensino fundamental anos iniciais e finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nas 92 unidades escolares do município, o clima foi de acolhimento e entusiasmo, marcando o recomeço das atividades escolares.

Além das 92 escolas municipais, o retorno das atividades também acontece nas cinco unidades administrativas: Centro de Referência de Educação Municipal de Idosos de Itaboraí (CREMII), Escola das Artes Professor Washington Luiz José da Costa, Clínicas-Escolas do Autista, Espaço Ames e Núcleos de Apoio da Equipe Multidisciplinar.

Entre as novidades da volta às aulas em Itaboraí, está a adequação das escolas à nova Lei Federal 15.100/2025, que estabelece restrições ao uso de celulares em sala de aula. O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, reforçou que todas as escolas da rede municipal estão preparadas para mais um ano letivo.

"O início do ano letivo é sempre um momento de renovação e novas oportunidades para nossos alunos. Seguimos trabalhando para garantir uma educação de qualidade, investindo em melhorias e no desenvolvimento das nossas crianças, jovens e adultos. Desejamos um excelente ano letivo a todos", expressou o secretário.

É importante ressaltar que a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) implementou novas estruturas para aprimorar o atendimento aos alunos. Para isso, foi criada a Subsecretaria de Cuidados Especiais, dedicada a oferecer suporte especializado para estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (NEE). Já na Subsecretaria de Gestão e Ensino, foram instituídas duas novas coordenações: a Coordenação de Relações Étnico-Raciais, voltada para a valorização da diversidade e inclusão, e a Coordenação de Tecnologia Educacional, que busca modernizar os processos de ensino e aprendizagem por meio de ferramentas digitais.

Na Escola Municipal Professora Marly Cid Almeida de Abreu, localizada em Nancilândia, a equipe pedagógica preparou um ambiente especial para receber os estudantes. De acordo com a diretora-geral da unidade, Wandéa Sanches, a escola passou por um planejamento cuidadoso para garantir que os alunos tivessem um retorno tranquilo e seguro.

"Nós tivemos uma semana de planejamento, em que fizemos uma acolhida aos nossos professores. Tivemos também uma pauta de orientação para que eles desenvolvessem atividades lúdicas com os alunos durante essa semana, realizando diagnósticos de leitura e escrita, sendo uma semana mais atrativa, com brincadeiras e interação", afirmou a diretora.

Para muitos estudantes, o primeiro dia de aula foi repleto de emoção, especialmente para os pequenos que ingressam na escola pela primeira vez. Esse foi o caso da pequena Mayte Soares, de 2 anos, que começou sua jornada na educação infantil. Sua mãe, Kathleen Soares, 22 anos, moradora do bairro Areal, compartilhou sua expectativa sobre essa nova fase da filha.

“É o primeiro dia de aula da Mayte e ela está super feliz. Já mostrei toda a escola, ela amou todos os espaços e está ansiosa para conhecer os amiguinhos”, contou a Kathleen.

Para alunos, professores e famílias, a volta às aulas representa o início de mais um ciclo de aprendizado e crescimento, marcando um novo capítulo na trajetória educacional do município. Vale destacar que a Prefeitura de Itaboraí segue investindo na educação, buscando oferecer melhores condições para alunos e profissionais.