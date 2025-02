Ação contra arbovirose - Foto: Divulgação

Itaboraí - Com o objetivo de conter os focos do mosquito Aedes aegypti e outros vetores, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), por meio do Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses (DVVZ), realiza ações diárias de combate às arboviroses. Na manhã desta quarta-feira (12/02), as atividades foram concentradas no bairro Ampliação.

Diariamente os agentes de combate às endemias realizam, em média, 25 visitas domiciliares cada um. Desde janeiro de 2025, aproximadamente 84 mil imóveis já foram inspecionados, e ao longo do ano, seis ciclos de visitas são executados para garantir a eficácia das ações preventivas.

No bairro Ampliação, foram realizados raios de ação e bloqueio nos casos notificados em uma área de 300 metros com o uso de equipamentos de UBV (Ultra Baixa Volume), popularmente conhecido como ‘fumacê’. Essa estratégia auxilia no controle da proliferação do mosquito, especialmente em regiões com notificações de casos de dengue. Além disso, quatro equipes de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias percorreram as residências para eliminar possíveis focos do mosquito.

O Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses também atua por meio de 50 armadilhas instaladas em locais estratégicos, contribuindo para pesquisas e aprimoramento das estratégias de combate ao Aedes aegypti e outros mosquitos.

Segundo o diretor do DVVZ, Adriano de Paula, o município tem conseguido manter um bom controle sobre os casos de dengue, Zika e Chikungunya, resultado de um trabalho contínuo.

“Nossas equipes de controle de vetores trabalham incansavelmente para manter o combate eficiente. Atuamos com diversas frentes, realizando bloqueios nas áreas com notificações de casos. Itaboraí tem se tornado referência nesse trabalho, com o apoio de tecnologias implementadas pelo Ministério da Saúde”, afirmou Adriano.

Ainda de acordo com Adriano, o município conta com quatro polos de combate que abrangem os oito distritos. Atualmente, os agentes de endemias conseguem inspecionar cerca de 137 mil imóveis a cada ciclo bimestral. Para denunciar focos do mosquito, a população pode entrar em contato pelo telefone: (21) 2635-7456.