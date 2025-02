Trânsito sofre alteração temporária no Centro de Itaboraí para movimentação de vigas na Avenida 22 de Maio - Foto: Divulgação

Trânsito sofre alteração temporária no Centro de Itaboraí para movimentação de vigas na Avenida 22 de MaioFoto: Divulgação

Publicado 19/02/2025 21:33

Itaboraí - A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), informa que houve mudanças temporárias no trânsito, que permanecerão entre os dias 19 e 20 de fevereiro, na chegada ao Centro da cidade, na altura do bairro Rio Várzea. A intervenção ocorre devido à operação de movimentação das vigas da obra de revitalização da Avenida 22 de Maio, principal via da cidade.

Durante esse período, a via sofrerá um estreitamento, ficando com apenas uma faixa de subida e uma de descida. A medida é necessária para garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores envolvidos na obra. Por isso, a SEMTRANS recomenda que, sempre que possível, os condutores evitem transitar pelo local até a conclusão da operação.

O secretário municipal de Transporte, Marcelo Figueiredo, ressaltou a importância da intervenção para o avanço das obras e pediu a colaboração da população.

“Estamos trabalhando para garantir a melhor fluidez e segurança no trânsito durante essa etapa da obra. Sabemos que qualquer mudança no tráfego pode causar transtornos momentâneos, mas essa é uma ação essencial para a modernização da Avenida 22 de Maio. Pedimos paciência e compreensão dos motoristas, pois essa melhoria trará benefícios duradouros para a mobilidade na cidade”, destacou o secretário.

A previsão é de que a alteração no tráfego seja finalizada até o fim do dia 20 de fevereiro, minimizando os impactos na rotina dos condutores. A obra da Avenida 22 de Maio segue avançando e faz parte do compromisso do da Prefeitura de Itaboraí, em parceria com o Governo do Estado, em promover mais infraestrutura e desenvolvimento para Itaboraí.

A Prefeitura agradece a compreensão de todos e reforça que agentes de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e garantir a segurança da operação.