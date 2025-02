Reunião de ações emergenciais contra onda de calor - Foto: Divulgação

Reunião de ações emergenciais contra onda de calorFoto: Divulgação

Publicado 18/02/2025 10:14

Itaboraí - Diante das altas temperaturas previstas para esta semana e durante o restante do verão, a Prefeitura de Itaboraí convocou secretários e representantes do governo para uma reunião emergencial na manhã desta segunda-feira (17). O encontro teve como objetivo alinhar estratégias para reduzir os impactos das ondas de calor na população, especialmente entre grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com comorbidades.

Entre os presentes no encontro, estavam o Vice-prefeito e Secretário de Obras de Itaboraí, Elber Corrêa, e o Subprefeito de Itaboraí, Hédio Mataruna.

O vice-prefeito Elber Corrêa destacou a importância da união entre as secretarias e o comprometimento do governo municipal em minimizar os impactos das altas temperaturas na população.

“Estamos unindo forças para garantir que a população de Itaboraí enfrente esse período de calor com o máximo de segurança e conforto possível. Nossa prioridade é proteger os mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com comorbidades, além de reforçar medidas para minimizar os impactos das altas temperaturas no dia a dia da nossa cidade”, declarou Elber.

“A pedido do prefeito Marcelo Delaroli, estamos reunidos nesta manhã, pois nosso compromisso é proteger a população e garantir que todos tenham acesso às informações e aos serviços necessários para enfrentar esse período de calor intenso. Estamos mobilizando nossas equipes para atuar de forma preventiva, minimizando os impactos das altas temperaturas e assegurando o bem-estar dos moradores de Itaboraí. Contamos com a colaboração de todos para seguir as orientações e cuidar uns dos outros”, expressou o subprefeito.

Durante a reunião, foram discutidas medidas preventivas, reforço no atendimento nas unidades de saúde e ações de conscientização sobre os riscos da exposição prolongada ao sol e da desidratação. O secretário municipal de Defesa Civil, Coronel Ricardo Nunes, destacou a importância da mobilização do governo para minimizar os efeitos do calor extremo.

“As ondas de calor representam um risco real para a saúde da população, podendo causar desde desidratação até complicações mais graves, como insolação e queimaduras. Estamos atuando de forma preventiva, garantindo que nossas equipes estejam preparadas para atender qualquer emergência e orientando a população sobre os cuidados necessários neste período,” afirmou o secretário.

A Defesa Civil reforça algumas medidas que podem ajudar a reduzir os impactos das altas temperaturas:

• Hidrate-se constantemente, mesmo sem sentir sede, priorizando água e evitando bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar.

• Evite exposição ao sol nos horários mais quentes do dia, especialmente entre 10h e 16h.

• Use roupas leves e claras, preferindo tecidos que favoreçam a transpiração.

• Alimente-se de forma leve e equilibrada, priorizando frutas e verduras ricas em água.

• Evite exercícios físicos intensos em locais expostos ao sol e, sempre que possível, realize atividades em ambientes frescos e ventilados.

• Redobre a atenção com crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas, que são mais suscetíveis aos efeitos do calor.

A Prefeitura segue monitorando a situação e pode anunciar novas medidas de acordo com a necessidade. Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199.