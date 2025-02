Prisão feita pela Segurança Presente - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 19/02/2025 15:53 | Atualizado 19/02/2025 16:01

Itaboraí - Policiais Militares do Programa Segurança Presente prenderam um homem pelo crime de violência doméstica, o caso aconteceu nesta terça-feira (18).

O crime aconteceu no bairro de Venda das Pedras, o elemento preso tem 66.

Segundo informações, a vítima, de 51 anos, que estava com o nariz sangrando, e com várias escoriações pelo corpo, solicitou auxílio dos agentes informando ter sido agredida pelo seu companheiro, ela relatou que recebeu vários avós no rosto, além de agressões pelo corpo.

Os Agentes então foram até o endereço fornecido pela vítima e o suspeito estava em casa, o prenderam e o levaram para a 71ª DP.

A mulher foi acolhida e encaminhada para o Hospital Municipal Leal Júnior para atendimento médico.

Após isso, ela foi conduzida para a Delegacia para exame de Corpo de Delito.

O elemento permanece preso.