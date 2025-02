O elemento foi encaminhado à 70ª DP e responderá por feminicídio - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

O elemento foi encaminhado à 70ª DP e responderá por feminicídioFoto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 25/02/2025 10:22 | Atualizado 25/02/2025 10:22

Itaboraí - Um homem foi preso, nesta segunda-feira (24), em Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, acusado de matar a namorada e queimar o corpo da vítima em Itaboraí. A prisão foi realizada por agentes da 70ª DP (Tanguá) após um intenso trabalho de inteligência.

As investigações começaram quando a Polícia Civil recebeu informações sobre a localização de um corpo carbonizado, sem qualquer identificação, em Itaboraí, cidade vizinha. Após diligências, os agentes descobriram que familiares haviam registrado o desaparecimento de uma mulher, o que levou à suspeita de que a vítima poderia ser a mesma do caso em apuração.

Com base em exames periciais e na análise de imagens de câmeras de segurança, os investigadores confirmaram a identidade da vítima. As gravações mostraram o veículo da mulher circulando pela região, o que ajudou a traçar o percurso do crime e a identificar o autor: seu próprio namorado.

Segundo os policiais, o crime foi motivado por problemas conjugais. Com as provas reunidas, a Justiça expediu mandados de prisão e de busca e apreensão, que foram cumpridos nesta segunda-feira.

O suspeito foi encaminhado à 70ª DP e responderá por feminicídio.