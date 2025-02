Sérgio Loroza vai agitar o carnaval da cidade - Divulgação

Publicado 25/02/2025 11:45

Itaboraí - A Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos (SEMTUR), confirmou, na última segunda-feira (24), que a atração surpresa do ItaFolia 2025 é o artista Sérgio Loroza. O cantor, ator e compositor, conhecido por sua energia contagiante e seu talento musical, promete transformar a Avenida 22 de Maio em um verdadeiro baile de carnaval.



Dono de uma voz marcante e um repertório que mistura samba, soul, funk e muito swing, Sérgio Loroza chega para completar a programação da maior festa carnavalesca da cidade. O artista, que já brilhou nos palcos e na TV, promete um show vibrante, repleto de sucessos e muita interação com o público.



O Ita Folia deste ano acontecerá entre os dias 1º e 4 de março, a partir das 18h, garantindo diversão para todas as idades. Além dos blocos tradicionais, como Simpatia é Quase Amor, Carrossel de Emoções e Cordão da Bola Preta, o evento contará com uma estrutura planejada para proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para os foliões.



Para as crianças, a Praça Marechal Floriano Peixoto, no Centro, será o espaço dedicado à matinê infantil, com programação das 16h às 23h, além do Espaço Azul, voltado para o acolhimento de crianças e adolescentes neurodivergentes.



O secretário municipal de Turismo e Eventos, José Carlos Cobra, celebrou a escolha do artista e destacou a importância do evento para a cidade.



"O ItaFolia é uma festa que celebra a alegria, a cultura e a tradição do nosso carnaval. Trazer um artista do nível de Sérgio Loroza para o evento reforça nosso compromisso em oferecer uma programação diversificada e de qualidade para os foliões. Estamos preparando tudo com muito carinho para que Itaboraí tenha um carnaval inesquecível, com segurança, estrutura e muita diversão para todas as idades", afirmou o secretário.

Confira a programação completa – ItaFolia 2025:



Sábado (01/03)

* Simpatia é Quase Amor

* Sérgio Loroza



Domingo (02/03)

* Carrossel de Emoções

* Bloco da Lara Zuzarte + Isadora + Dediane



Segunda-feira (03/03)

* Bloco do Pagode do Adame

* Strategya



Terça-feira (04/03)

* Cordão da Bola Preta

* Vou Zuar

* Wallace Araújo + Bruninho + Kelly Valadares



DJ Tubarão e DJ Caique animam os foliões todos os dias de festa.