Seminário de AvaliaçãoFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2025 12:48

Itaboraí - A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), promoveu, nesta segunda-feira (24), o X Seminário de Avaliação e Fórum de Pesquisas Operacionais do Programa de Controle da Tuberculose de Itaboraí. O evento, realizado no auditório da Comunidade Batista de Itaboraí (CBI), no Centro, reuniu profissionais da saúde, pesquisadores e representantes de instituições para debater estratégias de combate à doença no município.

A abertura contou com a participação da coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose de Itaboraí, Maria José Fernandes Pereira; da secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, e de autoridades estaduais e federais, como o representante do colegiado do Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, Alex Gomes, e a consultora da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), Caroline Morgado.

O subprefeito de Itaboraí, Hédio Mataruna, ressaltou a importância do Sistema Único de Saúde (SUS) no atendimento à população e elogiou os investimentos feitos na saúde municipal.

“Eu tenho muito orgulho do SUS que nós estamos construindo na gestão atual, com um tratamento digno para as pessoas e o maior investimento na saúde na história do município. Em nome do prefeito, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui, com o objetivo de aprender mais para servir melhor. Todos nós somos servidores e precisamos servir as pessoas cada vez melhor”, declarou o subprefeito.

Com o tema “Na luta contra a tuberculose, juntos somos mais” e o lema “Sim, nós podemos acabar com a TB”, o seminário abordou os avanços e desafios no enfrentamento da tuberculose, destacando a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento adequado.

A secretária municipal de Saúde, Analice Rangel, enfatizou o compromisso da gestão com a qualificação dos profissionais e a melhoria da assistência prestada aos pacientes.

“Temos que dar dignidade para dar saúde. E somos privilegiados por estarmos aqui aprendendo mais e nos tornando cada vez mais responsáveis pelo enfrentamento da doença. Eu tenho certeza que a gestão atual deixará boas marcas na história da saúde do município, assim como vem deixando”, afirmou a secretária.

Durante a programação, os participantes tiveram acesso a palestras sobre o cenário epidemiológico da tuberculose em Itaboraí, a importância da atenção primária no cuidado da doença e estratégias para seu enfrentamento. O evento também apresentou iniciativas como o fortalecimento das ações de controle e a experiência do município com o auxílio alimentação para pacientes acometidos pela doença.

Maria José Fernandes Pereira, coordenadora do Programa de Controle da Tuberculose, destacou a importância do engajamento de todos os profissionais na luta contra a doença no município.

“Nós só temos que agradecer a vocês por abraçarem essa causa e permitirem que a gente siga nossa militância em oferecer o melhor para o usuário do SUS de Itaboraí”, disse a coordenadora do programa.

O seminário foi encerrado com uma plenária e a premiação das equipes que se destacaram no controle da tuberculose em Itaboraí, reafirmando o compromisso da gestão municipal na erradicação da doença.