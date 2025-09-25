Coleta de resíduos sólidos e limpeza urbanaFoto: Divulgação
Conserlimpi mantém coleta de resíduos sólidos em Itaboraí
Segundo a Companhia Municipal de Conservação e Limpeza, a coleta noturna é diária nas vias principais do Centro, Apolo II e Manilha
Deputado Guilherme Delaroli reforça o seu apoio aos agentes da segurança pública
Vice-presidente da Alerj defende "gratificação faroeste" e medidas de enfrentamento ao crime
Prefeitura inicia instalação de guarda-corpos na nova ciclovia da Avenida 22 de Maio
O objetivo dessas instalações é de proporcionar mobilidade urbana com acessibilidade, segurança e bem-estar para toda a população
Segurança Presente de Itaboraí prende homem após tentativa de homicídio contra os pais
O elemento já havia sido preso pelo mesmo crime, uma tentativa de homicídio contra o próprio irmão
CRAS Itinerante leva serviços gratuitos para Muriqui entre esta terça-feira e quinta-feira
aApopulação terá acesso a diversos serviços gratuitos, como cadastro, recadastro e atualização do Cadastro Único para recebimento do Bolsa Família e outros benefícios sociais
Operação Lei Seca prende foragido da Justiça por homicídio durante fiscalização em Itaboraí
A equipe abordou o homem, que conduzia uma moto e se recusou a realizar o teste do etilômetro, na busca no sistema foi descoberto que o elemento tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio
