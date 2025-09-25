Coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana - Foto: Divulgação

Coleta de resíduos sólidos e limpeza urbanaFoto: Divulgação

Publicado 25/09/2025 09:44 | Atualizado 25/09/2025 09:45

Itaboraí - A Companhia Municipal de Conservação e Limpeza Urbana de Itaboraí (Conserlimpi) iniciou suas atividades, no início do mês de agosto, com um novo planejamento de coleta de resíduos sólidos em todo o município. O serviço, que já vem sendo aprovado pela população, é realizado de forma organizada em rotas fixas, garantindo mais eficiência, saúde e qualidade de vida para os moradores. Vale destacar que a coleta acontece de segunda a sábado e abrange todos os bairros do município.

O presidente da Conserlimpi, Hédio Mataruna, reforçou a importância de ações organizadas, para facilitar o dia a dia da população.

"Nosso compromisso é garantir uma cidade mais limpa e organizada, levando dignidade e qualidade de vida para cada morador. Contamos com a colaboração da população para que esse trabalho seja cada vez mais eficiente", disse o presidente Hédio Mataruna.

A Conserlimpi conta com 29 veículos, sendo 16 caminhões compactadores, 10 caminhões truck e três retroescavadeiras, que percorrem todos os bairros com equipes diurnas e noturnas.

As segundas, quartas e sextas-feiras, a coleta de resíduos sólidos acontece nos bairros: Sambaetiba, Engenho Velho, Colônia, Itaville, Reta Velha, Reta Nova, BNH do Marambaia, Pico, Beira Rio, Bairro Chique, Nova Cidade, Quissamã I e II, Parque Egisa, Pachecos, Rua Raimundo de Farias (entorno), 6º Distrito, Rio Várzea, Sossego, Areal, Vila Rica, Bonfim, Centro, Ampliação, Rua 100 e Outeiro das Pedras.

Já as terças, quintas e sábados os agentes de limpeza urbana atuam em: São Joaquim, Joaquim de Oliveira, Bela Vista, Três Pontes, Vila Gabriela, Santo Antônio, Monte Verde, Parque Aurora, Gebara, Aldeia da Prata, Vila de Itambi, Itambi, Porto das Caixas, Visconde, Vila Brasil, Marambaia, Apolo II, Salém, Manilha e Granjas Cabuçu.

É importante informar que a coleta noturna diária contempla as vias principais do Centro, Apolo II e Manilha.

Para colaborar com a limpeza da cidade e evitar transtornos, a Conserlimpi orienta os moradores a colocarem o lixo na porta de casa apenas nos dias de coleta; evitar deixar sacos abertos ou em locais de difícil acesso para os coletores; embalar vidros e materiais cortantes de forma segura e nunca descartar entulho e móveis nas vias públicas.

Moradora do bairro Joaquim de Oliveira, Suelen Bastos, de 19 anos, destacou sua expectativa com o novo serviço.

"A coleta organizada traz mais tranquilidade para nós moradores. Agora sabemos exatamente os dias em que o caminhão vai passar, o que facilita muito", disse a estudante.