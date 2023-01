Rapaz foi preso na tarde desta quarta-feira. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Rapaz foi preso na tarde desta quarta-feira.Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 11/01/2023 20:42

Itaguaí- Na tarde desta quarta-feira, policiais do Proeis em patrulhamento receberam a informação sobre um indivíduo que estava com um mandado de prisão em aberto no centro de Itaguaí.

Após patrulhamento no local, um homem foi abordado pelos policiais do PROEIS, e quando houve a consulta ao portal do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), foi constatado haver um mandado de prisão em seu desfavor.

Ato contínuo, a guarnição informou a supervisão e procedeu à 50ª DP para apreciação da autoridade policial, posterior procedeu à 52ª DP onde permaneceu preso.