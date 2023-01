Diretores Escolares da Rede Municipal de Ensino, para a gestão 2023/2025. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 11/01/2023 20:48

Itaguaí- A prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, realizou nessa terça-feira (10), no Teatro Municipal Marilu Moreira, a Cerimônia que deu Posse aos Diretores Escolares da Rede Municipal de Ensino, para a gestão 2023/2025.



O ato contou com a presença do Prefeito, Rubem Vieira, e da Secretária de Educação e Cultura, Nilce Ramos.



O Prefeito deu as boas vindas aos Diretores parabenizando-os pela posse, destacando a responsabilidade que é estar à frente das escolas e cuidando das nossas crianças nos próximos 3 anos de mandato, enfatizou também o compromisso da gestão com cada unidade escolar para prover sempre o melhor para os alunos do município.



A Secretária de Educação e Cultura ressaltou a importância da Educação Pública sendo o lugar de pensamento, o lugar da criação, pois a escola é o primeiro ponto de apoio à comunidade escolar para transformar a sua realidade.



O Evento iniciou com o acolhimento musical da E.M. de Música Chiquinha Gonzaga e na ocasião contou com uma homenagem aos diretores que estão iniciando o mandato.