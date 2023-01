A iniciativa avalia as questões clínicas e funcionais dos idosos. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

A iniciativa avalia as questões clínicas e funcionais dos idosos. Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 27/01/2023 20:59

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí tem investido cada vez mais para garantir saúde pública de qualidade para a população. Nesta sexta-feira (27), no Centro Municipal de Especialidades (Cemes), a Secretaria Municipal de Saúde promoveu ação com foco na população idosa, que recebeu orientações a respeito da avaliação multidimensional.

Os idosos que aguardavam consulta com o geriatra, no Cemes, foram abordados com orientações, além serem encaminhados para realizar a avaliação multidimensional na unidade de saúde mais próxima de casa, onde receberão a caderneta de saúde da pessoa idosa, com validade de 5 anos.

Conforme a Secretaria de Saúde, a avaliação multidimensional é uma iniciativa nacional, cujo objetivo é conhecer as condições de saúde para serem traçadas estratégias para a qualidade de vida das pessoas idosas. Outro objetivo é ajudar a população a atingir idades avançadas, mantendo a independência e a autonomia. A iniciativa avalia as questões clínicas e funcionais.

"É como o idoso está realizando a atividade de vida diária: tomar banho sozinho, ir ao mercado. Avaliamos se apresenta sintomas de esquecimento, por exemplo. Resumindo: conhecendo melhor as condições de saúde da pessoa idosa", explica o secretário de saúde, Carlos Zóia.

Coordenadora do programa do idoso, Danielle Aparecida acrescenta:

"A gente faz uma roda de saúde, conversa com os idosos que vêm para o geriatra e encaminha os que ainda não passaram pela avaliação multidimensional do idoso".

Ela acentua que a avaliação ampla permite ter um panorama do perfil desses idosos, fazer o recadastramento. Além disso, para incentivá-los ao autocuidado, é entregue um kit com bolsa, garrafinha, lanche saudável como forma de motivá-los a fazer caminhada e ter uma vida mais ativa.

Em Itaguaí, mais de 1.110 idosos já foram avaliados. A SMS pretende atingir toda população idosa cadastrada nos postos de saúde. Segundo o IBGE, no município a população da terceira idade chega a quase 13mil.