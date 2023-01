Policia Civil prende estelionatário. - Foto: Divulgação (50ª. Delegacia de Policia)

Policia Civil prende estelionatário.Foto: Divulgação (50ª. Delegacia de Policia)

Publicado 23/01/2023 21:09

Itaguaí- Um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante no bairro Estrela do Céu, em Itaguaí acusado de aplicar golpes de estelionato, nesta segunda-feira (23).

Conforme a Polícia Civil de Itaguaí, a vítima registrou o furto após o criminoso escalar e arrombar sua casa nesta madrugada. Ao acordar, a jovem recebeu uma mensagem por celular que seu cartão de crédito furtado que estava habilitado para uso por aproximação foi utilizado em uma padaria do bairro.

Mediante denúncia, policiais da 50.ª DP investigaram o local, informados pela atendente que o autor passou o cartão dizendo ser de sua esposa, pedindo para receber em espécie o referido valor. Em continuidade a investigação foi identificado quem utilizou o cartão roubado. O criminoso foi encontrado em sua residência localizada no mesmo bairro da padaria. O homem confessou que roubou os bens de um conhecido e que utilizou o cartão de crédito no estabelecimento, no ato da prisão não ofereceu resistência.