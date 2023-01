Drogas apreendidas no sábado (21). - Foto: Divulgação (PROEIS)

Drogas apreendidas no sábado (21).Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 22/01/2023 11:01

Itaguaí- Na tarde de sábado (21), Policiais militares do PROEIS autuaram uma jovem de 21 anos por estar portando cocaína e maconha.

Os agentes realizavam a fiscalização de rotina visando coibir infrações no município quando abordaram a jovem em uma motocicleta. A jovem estava em atitude suspeita nas proximidades da comunidade do Sem Terra na Estrada Ary Parreiras, ao avistar a guarnição a mulher citada como suspeita mostrou-se nervosa e incomodada com o procedimento após uma busca pessoal realizada por uma policial militar.

Após a busca pessoal foi encontrado dois frascos de cocaína e um saco de maconha. A ocorrência foi apresentada a autoridade policial dá 50 DP para apreciação dos fatos.

Foi lavrado termo circunstanciado, com fundamento no art. 28 da Lei 11.343/06, a posse de pequena quantidade de droga para fins pessoais porque o Estado não pode punir a autolesão e o efeito para incolumidade pública sempre será irrelevante penalmente, dada a insignificância, sendo a suspeita liberada, a seguir.