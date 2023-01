As primeiras unidades a receber ações de conscientização foram a ESF Odenit Maia, no bairro Jardim América, e Casa Lar do Idoso Senhor Timbira, no bairro Leandro. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

As primeiras unidades a receber ações de conscientização foram a ESF Odenit Maia, no bairro Jardim América, e Casa Lar do Idoso Senhor Timbira, no bairro Leandro.Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 13/01/2023 22:48

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí deu início, na quinta-feira (12), ao cronograma de atividades da Campanha Janeiro Branco, movimento criado para o fortalecimento da rede de apoio e, sobretudo, os cuidados com a saúde mental. A iniciativa é voltada não só para a população, como também aos profissionais de saúde, já que a gestão municipal entende ser crucial investir na qualidade do cuidado ofertado ao itaguaiense.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o foco da campanha é a prevenção. Em Itaguaí, os esforços miram a saúde do idoso. As primeiras unidades a receber ações de conscientização, entre elas palestras e dinâmicas, foram a ESF Odenit Maia, no bairro Jardim América, e Casa Lar do Idoso Senhor Timbira, no bairro Leandro.

As equipes também estiveram no Centro Municipal de Especialidades (Cemes), no Monte Serrat. Lá, foi desenvolvida uma ação de promoção e prevenção de saúde com os idosos que aguardavam consultas com o geriatra.

"É preciso cada vez mais investir nas políticas de saúde mental, fortalecer os dispositivos e equipes para que possamos, todos juntos, verdadeiramente, criar um movimento que resulte em uma cultura de saúde mental", adianta a coordenadora de psicologia da SMS, Débora Vasconcelos.

Ela acentua que houve um aumento da demanda pelas especialidades de psicologia e psiquiatria no âmbito do SUS, gerando expressiva demanda diária para os dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial, na Atenção Básica e Especializada, além dos ambulatórios de psicologia.

Pandemia

"As inúmeras consequências da pandemia ainda estão aí, sendo vistas a cada dia e as pessoas ainda estão de alguma forma tentando se adaptar a um novo modelo de vida 'normal', depois de dias muito difíceis, isolamento social, inúmeras perdas de vidas de familiares e amigos, perda de trabalho, prejuízos financeiros, atrasos escolares/educacionais etc", ressalta o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia.

A pandemia serviu também para mostrar o quanto é importante esse autocuidado e também o cuidado mútuo. "Precisamos - de verdade - pensar de forma a incentivar uma mudança de atitudes para que as pessoas naturalizem os bons hábitos de prevenção em relação à saúde mental. Afinal, quem cuida da mente, cuida muito bem da vida!", acrescenta Débora.

'A vida pede equilíbrio'

Este é tema da campanha de 2023. Ela sugere que a população se cuide para não adoecer. E isso pode ser feito de várias formas: investir na qualidade de vida com prática de atividades físicas; melhorar hábitos alimentares; estar atento à qualidade do sono; e até resgatar brincadeiras com as crianças.

A população deve procurar saber o que Itaguaí oferece como lazer, conhecer os pontos turísticos da cidade.

"Isso é algo que traz bem-estar e que não depende de profissionais de saúde", enfatiza a coordenadora de Psicologia, que conclui: "Caso a pessoa perceba que precisa de ajuda, é preciso buscar orientações para as linhas de cuidados adequadas nas unidades de saúde".

Janeiro Branco - Cronograma de atividades

ESF Mazomba - 16/01, às 10h.

ESF Centro - 18/01, às 9h.

ESF Piranema - 18/01, às 14h.

UBS Vista Alegre - 19/01, às 9h.

ESF Chaperó - 19/01, às 10h.

ESF Coroa Grande - 20/01, às 9h.

UBS Mangueira - 20/01, às 13h.

UBS Chaperó - 23/01, às 9h.

UBS Brisamar - 24/01, às 14h.

UBS Engenho - 25/01, às 10h.

UBS Califórnia - 26/01, às 9h.

UBS Vila Margarida - 26/01, às 10h.

Clínica da Família - 26/01, às 9h.

ESF Ilha da Madeira - 26/01, às 14h.

ESF Saco da Prata - 30/01, às 11h.

ESF Santa Cândida - 31/01, às 9h.

ESF Teixeira - 31/01, às 14h.