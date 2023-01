A origem da arma e do dinheiro aprendido será investigada. - Foto: Divulgação (PROEIS)

Publicado 17/01/2023 19:13 | Atualizado 17/01/2023 19:19

Itaguaí- Um homem, 38 anos, foi preso por posse ilegal de arma de fogo na Reta de Piranema, em Itaguaí, nesta segunda-feira (16). A Polícia Militar apreendeu um revólver calibre 38 com a numeração suprimida, além de 12 munições.

A abordagem do suspeito ocorreu, como conduta rotineira, no âmbito das operações conjuntas. Após a suspeita, foi realizado a busca pessoal. Na mochila foi encontrado R$28.740,00, e um revólver calibre 38 com a numeração suprimida carregada. Agentes procederam com o indivíduo à 50ª DP para apreciação da autoridade policial, posterior procedeu à 52ª DP onde permaneceu preso. A origem da arma e do dinheiro aprendido será investigada.

“A Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito e o Comando do 24° BPM entenderam que a união de esforços, no sentido de aumentar a fiscalização, em pontos-chave da Cidade de Itaguaí, produziria uma otimização dos recursos humanos, acarretando inevitavelmente uma produtividade maior, na área da segurança pública. A partir dessa análise, surgiu a operação conjunta entre o 24°BPM, o PROEIS de Itaguaí e o efetivo de trânsito, que apoia a operação, com as consultas e fiscalização das normas de trânsito. Os resultados têm sido muito positivos”, explica o secretário de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito de Itaguaí, Gilson Stutz de Oliveira Junior.