Programa Plantando o Amanhã, garante um local arborizado e com infraestrutura para exercícios e atividades ao ar livre. Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 23/01/2023 14:07 | Atualizado 23/01/2023 14:25

Em breve, Itaguaí contará com uma nova área verde de recreação. A Prefeitura e a Marinha do Brasil, firmaram uma parceria que irá proporcionar o plantio de mais de 1.000 mudas de árvores de espécies nativas da Mata Atlântica, em uma área de cerca de 1 hectare (10.000m²), na região conhecida como Rodoférrea, no bairro do Piranema.

A iniciativa, que faz parte do programa Plantando o Amanhã, realizado por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento, e será realizada através de medida compensatória, irá proporcionar aos moradores locais e visitantes um local arborizado, com infraestrutura para se exercitar e fazer atividades ao ar livre.

Para o prefeito, Rubem Vieira, é de extrema importância o reconhecimento da legislação ambiental municipal por um órgão federal.

“Quando vemos a Marinha do Brasil acatar o que está previsto no nosso código ambiental e a partir daí proporcionar a construção deste espaço para a população temos a certeza que estamos no caminho certo no trato das questões ambientais do nosso município. Os empreendedores precisam parar de olhar as leis ambientais como obstáculos. Dá para empreender, crescer e ser sustentável”, disse o prefeito.

De acordo com a secretária municipal de meio ambiente, Shayene Barreto, esses espaços verdes são necessários e trazem muito mais benefícios do que podemos imaginar.

“A falta de planejamento urbano é um dos grandes inimigos da preservação ambiental e a oportunidade de criar espaços verdes é maravilhosa e nos ajuda a buscar um equilíbrio para uma cidade mais sustentável. O prefeito Rubão tem buscado cada vez mais essa mudança. Os espaços verdes vão muito além de uma valorização visual. Eles reduzem os efeitos da poluição e dos ruídos, agem diretamente na redução da temperatura e na velocidade dos ventos, aumenta a qualidade de vida e bem estar do ser humano e ainda podem servir de abrigo para animais silvestres que vivem nas cidades e acabam perdendo o seu espaço, como pássaros e macacos”, explicou ShayeneBarreto.