Thiago cordeiro canta para 20 mil pessoas em Coroa Folia. Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 23/01/2023 13:26

Itaguaí- O fim de semana em Itaguaí foi marcado pelo início das festividades do pré-carnaval após dois anos sem o Coroa Folia por causa da pandemia de Covid-19. A orla de Coroa Grande promete para as próximas semanas muita diversão para os foliões. O pontapé inicial aconteceu neste sábado com show do Thiago Cordeiro, Beijo Apimentado, Cordão do Bola Preta e DJ Dedeco.



- Foi incrível ver a animação do público. Passamos o ano todo estudando como podemos entregar um carnaval a altura de Itaguaí. Ver o público sorrindo e principalmente curtindo nos mostra o quanto nosso trabalho segue o caminho certo. Os shows foram incríveis e para as próximas semanas queremos poder curtir com o povo de Itaguaí da forma incrível que foi. É satisfação para o folião, para o comércio e para a gestão do nosso Prefeito Rubem Vieira-, Fábio Rocha, Secretário de Eventos, fala sobre o sucesso do Coroa Folia.



O evento é gratuito e oferecer diverção até 11 de fevereiro. Nesta sexta-feira (27) e sábado (28), público irá aproveitar a Banda 20V, Batucada Dú Nosso Bloco, Thiago Cordeiro, Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel e DJ Dedeco.



-Foi maravilhoso comandar o trio! Além disso, quando ele começa a andar, o show rolando, aquela multidão, atrás, dos lados, cantando, passando energia e sentido, passa um filme na cabeça pois são 20 anos de carreira e quando temos momentos assim, não tem preço. É muito carinho! Ter o Prefeito Rubão me anunciando com maior alegria e prazer não é pra qualquer um, isso é resultado de um grande trabalho sério que estamos fazendo. A galera pode esperar muito sucesso da Bahia, do trap e sertanejo que cantamos sempre em nosso ritmo samba duro, além das micaretas que são carro chefe de todo carnaval no Brasil- comemora o cantor Thiago Cordeiro.





Confira a programação:



Sexta (27/01)

Banda 20V

Batucada Dú Nosso Bloco



Sábado (28/01)

Thiago Cordeiro

Banda 20V

Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel



Sábado (4/02)

Tchakabum

Cordão do Bola Preta



Sábado (11/02)

Batucada Dú Nosso Bloco

Bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel

Beijo Apimentado



Todos os dias os intervalos ficará por conta do DJ Dedeco.