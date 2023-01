Os policiais apreenderam um fuzil, drogas e rádio transmissor. - Foto: Divulgação/ 24BPM

Publicado 24/01/2023 20:23 | Atualizado 24/01/2023 20:24

Itaguaí- Homem morreu após trocar tiros com policiais militares nesta terça-feira (24), em Itaguaí. O confronto aconteceu no bairro Brisa Mar.

De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do batalhão do município patrulhavam o bairro quando foram atacados a tiros e revidaram.

Ao término do tiroteio, a PM encontrou um suspeito caído no chão. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Municipal São Francisco Xavier.

Com o suspeito, os agentes apreenderam fuzil, 376 pinos de cocaína, 66 pedras de Crack, 111 trouxinhas de maconha, material entorpecente, que ainda será contabilizado e um rádio transmissor.

O suspeito não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A ocorrência foi encaminhada a 50ª DP, segue em andamento.