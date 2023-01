Assistido da Apae vai pela primeira vez à praia. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 25/01/2023 17:47

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí, através da Secretaria Municipal de Assistência Social por meio da subsecretaria da Pessoa com Deficiência, com o Itaguaí Mais Inclusão e APAE Itaguaí, proporcionaram aos usuários o primeiro banho de mar. A ação é uma parceria com o projeto Praia para Todos do Instituto Novo Ser, e ocorreu no posto 3 da Barra da Tijuca.

Itaguaí Por Mais Inclusão é um projeto que integra as ações de inclusão da pasta, busca o fortalecimento dos vínculos familiares e a inclusão para todos.

— Pudemos proporcionar um dia diferenciado para Itaguaí. Gratidão nos resume quando podemos de fato garantir a inclusão para todos, destaco que o Tema da inclusão faz parte do plano de governo e através da SMAS com a reativação da subsecretaria da Pessoa com Deficiência estamos garantindo uma Política pública de qualidade para as PCD, proporcionando a possibilidade de acesso a outros espaços com Segurança, transporte adaptado e uma equipe especializada. O projeto visa o respeito e valorização da pessoa com deficiência, oferecendo atividades disponíveis para todos, gratuitamente na Barra da Tijuca. Mostrando e investindo, além de articular a possibilidade de trazermos este projeto para Itaguaí, garantido e fortalecendo cada vez mais o ‘Itaguaí mais inclusão’- comenta a Secretária de Assistência Social, Michele Sobral.

Para a diretora da Apae Itaguaí, Mizarete Silva, foi um momento que sempre irá recordar, um momento único.

- Sem palavras, foi uma experiência maravilhosa para os nossos assistidos da Apae. Através do projeto conseguimos conhecer a praia da Barra da Tijuca. Muito de nossos assistidos nunca tiveram acesso à praia, foi incrível ver a emoção de cada um que estava ali pela primeira vez. Eles ficaram maravilhados, puderam entrar no mar através de uma cadeira flutuante. Foi um dia maravilhoso, muito aprendizado, muita felicidade, só temos que agradecer essa parceria da Apae com a Secretaria de Assistência Social. Muitos momentos me marcaram, mas vê-los empolgados com a areia e descobrindo que a água de fato era salgada, foi indescritível. Naquele momento, a praia realmente foi para todos-, explica Mizareti Silva.