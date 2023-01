Arma encontrada com o suspeito. - Foto: Divulgação (50ªDP)

Publicado 30/01/2023 17:54

Itaguaí- Um homem, de 50 anos, foi preso nesta segunda-feira (30), em Itaguaí, por porte ilegal de arma de fogo. Com ele, os policiais encontraram uma espingarda calibre 28.



Conforme a Polícia Civil da 50ª DP, o agressor ameaçou de morte sua ex- esposa na última terça-feira (24). Após denúncia de uma terceira pessoa aonde foi informado que o homem havia mostrado a arma informando que se encontrasse roupa de homem na casa de sua ex-mulher, o mesmo iria “enchê-la de bala”.





Diante da iminência de risco para vítima, os agentes cruzaram dados de inteligência, encontrando o suspeito no bairro Piranema, em Itaguaí, na posse da arma. Autuado em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.





Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Itaguaí

O suspeito foi encontrado em Piranema, com uma espingarda calibre 28. Policiais chegaram até o local após denúncia referente a ameaça de morte





