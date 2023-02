Alunos comemoram com certificado. - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Alunos comemoram com certificado. Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 03/02/2023 22:22

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí por meios da Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito disponibiliza para os moradores do município mais de dez opções para capacitação. As aulas serão no Centro da cidade e na Pracinha da Cultura. Os cursos são gratuitos, a inscrição é feita pelo site https://www.itaguai.rj.gov.br/smspdt

Os moradores do município poderão fazer a inscrição para: inspetor de alunos, assistente de monitoramento, vigia portuário, fiscal de loja rondista, agente de segurança patrimonial, segurança em hospitais, assistentes de segurança patrimonial, porteiro industrial, segurança de condomínios, segurança de shopping, segurança de hotéis, zeladoria, fiscal de prevenção de perdas, controle de acesso, porteiro industrial e Liderança. Cada área a uma data específica de início e término, no mês de fevereiro os interessados poderão fazer a inscrição para o curso de zeladoria, com início no dia 7 de fevereiro, das 9 às 13h, na Pracinha da Cultura e inspetor de alunos, no dia 16 de fevereiro, das 8 às 12h, a aula será no Teatro Municipal de Itaguaí. Ambos os cursos são para homens e mulheres acima de 18 anos.

O objetivo da pasta é o aperfeiçoamento e a capacitação profissional, valorizando a mão de obra localizada.

“O projeto foi iniciado em dezembro de 2021 e continua até hoje, aproximadamente mil alunos passaram pelo projeto. Alguns conseguiram colocação no mercado de trabalho e por falta de disponibilidade de horário não conseguiram continuar, mas, mantém contato tirando dúvidas e mantendo um vínculo amigável conosco”, explica Alexandre Malaquias, Assessor de Assuntos Tecnológicos, gestor de Segurança Pública Municipal e idealizador do projeto.

Para o subsecretário de Segurança, Jorge Henrique essa é mais uma experiência gratificante na gestão.

“A Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil e Trânsito tem disponibilizado vagas para cursos, que visam a qualificação das pessoas, sobretudo quem está desempregado. Possibilitando assim, o retorno ao mercado de trabalho. Presenciamos muitas histórias gratificantes com alunos que conseguiram novas oportunidades de trabalho, após passarem por nossos cursos”, completa o subsecretário.

O Morador Rodrigo Moreira, participante dos cursos oferecidos pela Prefeitura de Itaguaí, agradece.



“Fiz vários cursos com o professor Malaquias nas áreas de segurança, relações humanas, segurança de shoppings, portaria, controladoria de acesso. Eu não trabalhava na área, estou trabalhando recentemente na área. Hoje, graças a Deus, estou bem empregado com duas frentes de serviços aqui na cidade de Itaguaí. Estou muito bem respaldado, graças a esses cursos. Vários amigos e colegas meus também fizeram os cursos, maravilhosos nos ensinam coisas que são inexplicáveis. É muito bom estou muito grato. Parabenizo toda a iniciativa da Prefeitura e dos organizadores, espero que continuem tanto para mim como para as pessoas que necessitam também”, fala Rodrigo sobre sua experiência.