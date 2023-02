A sessão ordinária terá início às 14h, nesta quinta-feira (2). - Foto: Divulgação (Câmara Municipal de Itaguaí)

Publicado 01/02/2023 18:08

Itaguaí- Retornam às atividades parlamentares em Itaguaí nesta quinta-feira (2). A ocasião marca a instalação do primeiro período legislativo de 2023, com a sessão ordinária, às 14h. A transmissão ocorre pelas redes oficiais da Casa Legislativa: a página da Câmara Municipal de Itaguaí no Facebook e pelo canal da TV Câmara Itaguaí no YouTube. Ambas as transmissões ficam disponíveis, caso o cidadão não possa assistir ao vivo. Com o fim do recesso parlamentar, as sessões plenárias voltarão a ser realizadas em horário regimental.



O primeiro período legislativo se inicia no dia 2 de fevereiro e vai até o dia 30 de junho. Já o segundo é iniciado em 1º de agosto e vai até o dia 15 de dezembro.



Conforme a Câmara Municipal de Itaguaí, este será mais um ano de muito trabalho para o Poder Legislativo Municipal, com pautas voltadas para o desenvolvimento da cidade, através de indicações e projetos que ofereçam melhorias em todos os setores no município, sempre em prol de cada cidadão itaguaiense.