É possível entregar o currículo de forma presencial ou online. - Foto: Divulgação

É possível entregar o currículo de forma presencial ou online.Foto: Divulgação

Publicado 01/02/2023 22:15

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, oferece vagas de empregos nesta semana em Itaguaí. O número de vagas são relativas às necessidades da empresa cadastrada. É necessário em todas as áreas indicadas que o trabalhador tenha experiência profissional.

São diversas as áreas disponíveis, analista de gente e gestão, assistente de compras, inspetor de pintura, inspetor de solda, projetista, supervisor administrativo, supervisor técnico, técnico em medição, técnico de planejamento e técnico de qualidade.

Os requisitos para as vagas são: experiência em CTPS, escolaridade compatível com a função, as vagas atendem homens e mulheres e ser morador de Itaguaí.

O Centro de Oportunidade recebe currículos presencialmente de segunda a sexta-feira, das 8 às 17h. Há possibilidade de encaminhar o currículo para o e-mail curriculum.smdes@itaguai.rj.gov.br