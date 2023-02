11 viaturas 0km foram entregues pela Prefeitura de Itaguaí para o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). - Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

11 viaturas 0km foram entregues pela Prefeitura de Itaguaí para o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).Foto: Divulgação (Prefeitura de Itaguaí)

Publicado 07/02/2023 21:17 | Atualizado 07/02/2023 21:34

Itaguaí- A Prefeitura de Itaguaí entregou 11 viaturas 0km para o Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), uma parceria entre o Município e Governo do Estado para modernizar a estrutura e melhorar o policiamento na região. Entregues na última segunda-feira, dia 6, as viaturas já estão rodando nos bairros da cidade.

"Estamos trabalhando incansavelmente para melhorar cada vez mais a nossa Itaguaí", destacou o prefeito Rubem Vieira em live na sua página oficial do Facebook. "O sistema de monitoramento por câmeras e essas novas viaturas vão ajudar os policiais a terem uma reação mais rápida para diminuir a criminalidade".

O prefeito também fez questão de agradecer aos vereadores presentes na entrega das 11 viaturas para a Polícia Militar e uma para a Defesa Civil e também ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pela parceria. Ainda segundo Rubem Vieira, a intenção é dobrar o efetivo da Polícia Militar.

"Já solicitamos o aumento do policiamento, de 50 para 100 homens nas ruas. A intenção é dar uma melhor condição de vida para os moradores de Itaguaí e fazer uma cidade mais segura para todos nós. Vamos fazer de Itaguaí a melhor cidade do estado do Rio de Janeiro", disse o prefeito.