Publicado 08/02/2023 19:49

Itaguaí- A população do Saco da Prata, na Zona Rural de Itaguaí, ganhou uma nova sede da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A Prefeitura inaugurou, nesta quarta-feira (8), as novas instalações da unidade, cujo investimento foi de R$ 300 mil.

Presente na cerimônia, o prefeito de Itaguaí, Rubem Vieira, falou da sua felicidade por esse momento tão esperado.

"Essa unidade já existia, mas estava caindo aos pedaços. Ela foi demolida e toda refeita para beneficiar a comunidade da nossa serra. Só posso agradecer a Deus, aos moradores que nos ajudaram e aos vizinhos que cederam espaço para gente poder manter o SUS funcionando nesse tempo parado para obras", destacou o gestor.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a unidade de 46 m2, realizará consultas de clínica médica, de acompanhamento em pediatria e puericultura, ginecologia, saúde da mulher, coleta de preventivo, pré-natal, consultas de hiperdia e planejamento familiar.

Além disso, a sede fará aplicação da caderneta do idoso, terá atuação do programa de tabagismo, busca ativa e atualização da caderneta de vacina, orientações em saúde e visitas domiciliares.



"Entre os outros serviços, os moradores também terão acesso a consulta de enfermagem, procedimentos como curativos, injetáveis e coleta de exames laboratoriais. Uma das novidades é que os moradores terão acesso a atendimento odontológico em domicílio", acrescentou o secretário de Saúde, Carlos Eduardo Zóia.

Sobre a unidade

A ESF Saco da Prata conta com dois consultórios médicos, recepção, dois banheiros e copa. A equipe é composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, agentes comunitários de saúde, administrativo e coordenador.

A nova sede fará cobertura abrangente no território, alcançando as comunidades rurais de Barrinha, Carioca, Caçador, Cabral, Coroado, Saco da Prata, Matoso, Raiz da Serra e Ponta do Aterro.