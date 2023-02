O cachorro que se recusou a morrer traz para o palco de Itaguaí a história da sua família com um drama bem humorado. - Divulgação/ foto: Fernando Valle

O cachorro que se recusou a morrer traz para o palco de Itaguaí a história da sua família com um drama bem humorado. Divulgação/ foto: Fernando Valle

Publicado 10/02/2023 07:04 | Atualizado 10/02/2023 07:06

Itaguaí- O palco do Teatro Municipal Marilu Moreira, no Centro de Itaguaí, recebe nesta sexta-feira (10), às 19h, o espetáculo 'O cachorro que se recusou a morrer'. O curta temporada irá até domingo (12), com entrada franca.



O cachorro que se recusou a morrer, novo espetáculo multimídia do ator e autor Samir Murad, que divide a direção com Delson Antunes, deriva de suas memórias e das histórias contadas por seu pai: um imigrante libanês em sua luta pela sobrevivência numa terra estranha. Conflito, êxodo, o novo mundo, casamento por encomenda, saúde mental afetada, são conteúdos que, como um mascate andarilho, o ator mambembe carrega em sua mala e que pretende vender ao seu público. Dessas referências nasce um contato intimista e revelador entre artista, teatro e espectador.







– Quero lhes apresentar essa historia porque acredito que ela cumpre a função essencial do Teatro: emocionar e provocar uma reflexão sobre a condição humana. Depois da trilogia Teatro, Mito e Genealogia – a partir de uma pesquisa de linguagem cênica, baseada em conceitos e práticas teatrais de Antonin Artaud –, representada pelos meus trabalhos anteriores: Para Acabar de Vez com o Julgamento de Artaud (2001); Edipo e seus Duplos (2018); e Cicero - A Anarquia de um Corpo Santo (2019), proponho com O cachorro que se recusou a morrer uma nova forma de narrativa, mais simples, mais contida e essencial. Meu foco, aqui, e a alma do texto. O dialogo com o público. Por trás de uma cena de família (da minha família), muitos aspectos da cultura árabe – alguns deles em gritantes conflitos com os costumes brasileiros – precisam ser revisitados. Começando pela submissão da mulher, a intolerância religiosa, o poder tribal do patriarca –, declara Samir Murad.





O cachorro que se recusou a morrer foi contemplado com o patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do Edital Retomada Cultural RJ2.



O cachorro que se recusou a morrer tem além da direção e texto a atuação de Samir Murad, ator de teatro, cinema e televisão, autor, diretor, dublador e professor.